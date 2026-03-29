29.03.2026
NEWSROOM XYZ
29.03.2026 11:02

Nowe połączenia z lotniska Chopina. Startuje letni rozkład połączeń

Lotnisko Chopina zmienia od 29 marca rozkład lotów na letni. To oznacza nowe połączenia m.in. do San Francisco czy Porto. Nowe trasy otwierają też porty w Radomiu i Zielonej Górze.

Zmiana czasu oznacza start nowego sezonu lotniczego – informują Polskie Porty Lotnicze. „Dla całej branży lotniczej oznacza to start sezonu Lato 2026. Lotniska zarządzane przez Polskie Porty Lotnicze S.A. zaoferują łącznie 157 połączeń, a wśród nich aż 15 nowości z Lotniska Chopina” – czytamy w oświadczeniu firmy.

Z Lotniska Chopina w Warszawie ruszą połączenia regularne i sezonowe do Bolonii (6 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03), San Francisco (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 06.05), Porto (4–5 lotów w tygodniu, pierwszy rejs 25.05), Heraklionu (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05), Palma de Mallorca (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05), Ałmaty (3–4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.05).

Wizz Air otworzy osiem nowych kierunków. Będą to loty do Bratysławy (5 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Tallina (7 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Minorki (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Sofii (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Lamezii Terme (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.03), Faro (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03), Braszowa (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06), Zadaru (4 razy tygodniowo, pierwszy rejs 09.06).

Na lotnisko wracają też łotewskie linie airBaltic. Będą latać w poniedziałki, środy i piątki do Rygi (pierwszy lot startuje 30 marca).

Nowe połączenia z Radomia i Zielonej Góry

Z kolei na lotnisko w Radomiu od maja wracają czartery do Hurghady (1 lot tygodniowo, pierwszy rejs już 25.05) oraz tureckiej Antalyi (4 loty tygodniowo, dostępne od 25.05 do 14.10). „Uzupełnieniem oferty pozostają połączenia regularne, realizowane zarówno przez Wizz Air, jak i powracający po zimowej przerwie PLL LOT” – przekazała spółka.

Z Radomia podróżni będą mogli polecieć do: Prewezy (PLL LOT, 1 lot tygodniowo, 08.06 – 28.09), Rzymu Fiumicino (PLL LOT, 2 loty tygodniowo, 06.06 – 03.10), Larnaki (Wizz Air, od połowy czerwca zwiększenie częstotliwości do 3 razy w tygodniu), Burgas (nowe połączenie sezonowe Wizz Air, 2 loty tygodniowo, 21.07 – 12.09), Tirany (nowe połączenie sezonowe Wizz Air, 2 loty tygodniowo, 25.06 – 10.09).

Zielona Góra także zyska nowe połączenia. Będą to nie tylko regularne loty do Warszawy (2 połączenia dziennie od 15 marca, bez sobót), ale i czartery z biurem Coral Travel do Antalyi (2 loty w tygodniu, 29.05 – 23.10), Enfidhy (1 lot w tygodniu, 01.06 – 19.10), Tirany (1 lot w tygodniu, 11.06 – 27.08), Marsa Alam (1 lot w tygodniu, kontynuacja całorocznego połączenia).

Warszawskie lotnisko to największy polski port lotniczy i jeden z największych w naszym regionie. W 2025 obsłużyło 24 mln pasażerów. PPL to z kolei jeden z liderów lotniczej infrastruktury w Polsce. Ma akcje 17 spółek i należy do Skarbu Państwa.

Nadchodzi koniec limitu płynów w bagażu podręcznym na Lotnisku Chopina
Logo Lotniska Chopina w Warszawie
Rusza letni rozkład lotów z lotniska Chopina.
Może zainteresować Cię również
