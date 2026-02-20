Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 16:17

Nowe zatrzymania w śledztwie dotyczącym „mafii śmieciowej”

Śląscy policjanci aresztowali siedem kolejnych osób podejrzanych o udział w tzw. mafii śmieciowej. Śledczy zabezpieczyli dokumentację i mienie. To element znacznie szerszego śledztwa, obejmującego dziesiątki osób i miliony osób.

Funkcjonariusze ze Śląska z pomocą Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali siedem osób odpowiedzialnych głównie za transport nielegalnych odpadów. Zabezpieczyli też mienie o wartości ponad 735 tys. zł, w tym 135 tys. zł w gotówce oraz samochody.

„Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 podejrzanych, a wobec pozostałych 3 osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym” – podały służby.

Jak dotąd w ramach akcji przeciw zorganizowanym grupom przestępczym tworzącym tzw. „mafię śmieciową” zarzuty usłyszało ok. 140 osób. 64 z nich trafiły do tymczasowego aresztu. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli też mienie o łącznej wartości blisko 12,5 mln zł.

Postępowanie obejmuje 56 miejsc na terenie całego kraju, w których porzucano odpady, w tym odpady niebezpieczne. Śledztwo objęło również nielegalne przewozy odpadów z zagranicy do Polski. Jak podają służby, koszt utylizacji nielegalnie porzuconych odpadów przekracza miliard złotych.

„Śledztwo ma charakter rozwojowy, dotyczy także wątków związanych z korupcją i nieprawidłowościami w branży odpadowej” – przekazały służby.

