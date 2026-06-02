Nowy cennik hurtowy Orlenu. Diesel drożeje, benzyna stoi

Orlen podniósł we wtorek cenę diesla, symbolicznie obniżając cenę benzyny „98”. Cena „95-tki” zostaje bez zmian.

Zgodnie z nowym cennikiem hurtowym Orlenu Ekodiesel jest droższy o 128 zł i kosztuje 5 628 zł za m sześc. Tymczasem cena benzyny Super Plus 98 spadła o 2 zł do 5 755 zł za m sześc., a benzyny Eurosuper 95 pozostaje na poziomie 5 207 zł za m sześc.

Do poprzedniej zmiany cen w hurcie Orlenu doszło w sobotę, gdy po raz 8. z rzędu potaniały wszystkie paliwa.

Od 31 marca w Polsce obowiązuje pakiet „Ceny Paliwa Niżej”, a w miniony czwartek rząd przedłużył jego obowiązywanie do 15 czerwca.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską. ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu.

Źródło: PAP, XYZ