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24.06.2026 09:40

Nowy członek zarządu cyber_Folks. Po połączeniu z Shoperem dojdą kolejni

Łukasz Piecuch został nowym członkiem zarządu cyber_Folks. Po połączeniu z Shoperem do zarządu dołączą również Paweł Lewkowicz i Patryk Pawlikowski. „Wierzę, że razem będą odgrywać ważną rolę w kolejnym etapie rozwoju Grupy” – mówi prezes cyber_Folks.

Rada nadzorcza powołała Łukasza Piecucha na nowego członka zarządu cyber_Folks. Do spółki dołączył w 2017 r. wraz z założonym przez niego hostingiem Futurehost. Od prawie dwóch lat pełni funkcję CTO – dyrektora ds. technologii.

– Łukasz łączy kompetencje przedsiębiorcy, inżyniera i lidera technologicznego, dlatego jego wejście do zarządu jest naturalnym krokiem zarówno dla niego, jak i dla całej organizacji – mówi wiceprezes zarządu cyber_Folks Robert Stasik.

Równocześnie spółka przekazała, że po połączeniu Shopera i cyber_Folks do zarządu dołączą również Paweł Lewkowicz i Patryk Pawlikowski. Obaj są obecnie członkami zarządu Shopera. 21 maja cyber_Folks ogłosił połączenie z Shoperem, którego przejął 1,5 roku wcześniej za za 547 mln zł.

– Budujemy Grupę, która ma być jednym z najważniejszych dostawców technologii dla e-commerce w Europie [...] Wierzę, że razem będą odgrywać ważną rolę w kolejnym etapie rozwoju Grupy – mówi prezes zarządu cyber_Folks Jakub Dwernicki.

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