Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski. Spotka się z prezydentem i premierem

Premier Węgier Péter Magyar ogłosił, że w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotykając się z prezydentem i premierem. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podróż.

– Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów – zapowiedział Péter Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu w środę.

W pierwszej kolejności odwiedzi Kraków, a potem – Warszawę i Gdańsk. W planach ma spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i z prezydentem Karolem Nawrockim, ale też z przywódcą Solidarności i byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej będzie to jego pierwsza podróż po objęciu urzędu. Po odwiedzeniu Polski uda się do Austrii.

Peter Magyar został wybrany na stanowisko premiera w sobotę. W kwietniowych wyborach parlamentarnych jego partia – TISZA – uzyskała większość konstytucyjną, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Po zwycięstwie w wyborach zapowiadał, że jednym z jego priorytetów w polityce zagranicznej będzie głębokie zbliżenie gospodarcze i ożywienie przyjaźni polsko-węgierskiej.

