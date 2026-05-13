Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 19:16

Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski. Spotka się z prezydentem i premierem

Premier Węgier Péter Magyar ogłosił, że w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotykając się z prezydentem i premierem. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podróż.

– Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów – zapowiedział Péter Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu w środę.

W pierwszej kolejności odwiedzi Kraków, a potem – Warszawę i Gdańsk. W planach ma spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i z prezydentem Karolem Nawrockim, ale też z przywódcą Solidarności i byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej będzie to jego pierwsza podróż po objęciu urzędu. Po odwiedzeniu Polski uda się do Austrii.

Peter Magyar został wybrany na stanowisko premiera w sobotę. W kwietniowych wyborach parlamentarnych jego partia – TISZA – uzyskała większość konstytucyjną, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Po zwycięstwie w wyborach zapowiadał, że jednym z jego priorytetów w polityce zagranicznej będzie głębokie zbliżenie gospodarcze i ożywienie przyjaźni polsko-węgierskiej.

Źródło: PAP, XYZ

Redemokratyzacja Węgier? Przykłady ze świata mówią co innego
Premier Węgier Péter Magyar ogłosił, że w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk.
Fot. Janos Kummer/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
9 rekomendacji dla komercjalizacji. Szansa na przełamanie impasu we wdrażaniu innowacji od naukowców
Jak zwiększyć transfer wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki? Dokładnie po roku pracy zespół powołany przez ministra nauki przedstawił swoje rekomendacje. Przy szeregu słusznych wskazań…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP 5 zagrożonych krajów. Żywioły uderzą nas po kieszeni
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
5 pytań, które sprawdzą, czy naprawdę znasz się na inwestowaniu. Rozwiąż quiz!
Przygotowaliśmy szybki test, który sprawdzi twoją wiedzę o rynku kapitałowym i podstawowych zasadach inwestowania. Dasz radę zdobyć komplet punktów? Zapraszamy na drugi z pięciu etapów sprawdzianu…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Premier Donald Tusk: to nieprawda, że demokracja zbankrutowała
To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo –…
13.05.2026