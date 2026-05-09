„Nowy rozdział" w historii Węgier. Parlament wybrał Petera Magyara na urząd premiera
Deputowani do Zgromadzenia Narodowego Węgier wybrali w sobotę przewodniczącego partii TISZA Petera Magyara na urząd premiera.
Kadencja szefa węgierskiego rządu trwa cztery lata. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów „za” i 54 głosy „przeciw”.
Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było emitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.
Magyar zapowiadał po wygraniu w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia, że jego rząd będzie się składać z 16 ministrów. Podczas kampanii mówił, że planuje wprowadzenie limitu dwóch kadencji na stanowisku szefa rządu.
Wcześniej, po złożeniu przysięgi, deputowani do 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego wybrali przewodniczącą i wiceprzewodniczących parlamentu. TISZA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą ustępującego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mi Hazank – 6 mandatów. Sam Orban zrezygnował z mandatu posła.
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa skomentował podczas konferencji prasowej w Brukseli, że Węgry rozpoczęły „nowy rozdział” w swojej historii. Zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem.
Źródło: PAP