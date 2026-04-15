15.04.2026 11:56

NSA oddalił skargi KPRM ws. poświadczeń bezpieczeństwa dla Cenckiewicza

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w środę skargi kancelarii premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których WSA uchylił decyzję o cofnięciu obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

O decyzji poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej NSA. Podkreślono, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku, nie zostanie ono publicznie udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Środowy wyrok jest powiązany z decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.

W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ub.r. ją uchylił.

W sierpniu zeszłego roku rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Jak dodał zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, Cenckiewicz „nie posiada dostępu do informacji niejawnych”. – Nie zgadzamy się z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA. Po ocenie zgromadzonego materiału sprawa jest dla nas ewidentna i jednoznaczna – mówił wtedy Dobrzyński.

W październiku 2025 r. „Rzeczpospolita” – „kierując się ważnym interesem społecznym i rangą sprawy” – napisała, że kwestie zdrowotne Cenckiewicza uruchomiły machinę sprawdzania go przez służby. Według dziennika, WSA jednak ocenił, że obecny szef BBN niczego nie zataił, bo żaden z przepisanych mu leków, których miał nie wpisać do ankiety przekazanej służbom, nie był „substancją psychotropową”.

Źródło: PAP

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz podczas konferencji prasowej prezydenta elekta Karola Nawrockiego w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie, 3 bm. (Fot. PAP/Leszek Szymański)
