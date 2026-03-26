NSA uchylił wyrok uznający, że decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku naruszała prawo

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił w czwartek wyrok sądu administracyjnego uznający, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku została wydana z naruszeniem prawa. Sprawa wraca do ponownego rozpoznania.

Decyzja o podjęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku z 2022 r. została zaskarżona m. in. przez radę nadzorczą banku.

Pod koniec stycznia 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem prawa.

Ten wyrok z kolei został zaskarżony przez BFG, sprawa trafiła więc do NSA.

NSA uwzględnił skargę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Sprawa, choć wstępnie miała odbywać się za otwartymi drzwiami, ostatecznie była niejawna. O cofnięcie jawności postępowania wnioskowali pełnomocnicy BFG, tłumacząc to możliwością naruszenia tajemnicy bankowej. Sąd przychylił się do ich wniosku.

NSA w trzyosobowym składzie po kilku godzinach niejawnego procesu zdecydował się uwzględnić skargę kasacyjną BFG, tym samym uchylając wyrok WSA w Warszawie i odsyłając sprawę do ponownego rozpoznania.

W ustnym uzasadnieniu sąd drugiej instancji ocenił, że uzasadnienie wyroku WSA zawierało „deficyty zarówno w płaszczyźnie unijnej, jak i krajowej”. Według sądu, WSA przedstawił w uzasadnieniu tego wyroku argumentację cechującą się „abstrakcyjnością i ogólnikowością”, a jej trzon miała stanowić abstrakcyjna kontrola przepisów wewnętrznych BFG.

Sąd stwierdził również, że WSA nie wyjaśnia motywów ani oceny, dlaczego decyzja BFG ws. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku miała być przyjęta niezgodnie z prawem. Tym samym – jak dodał NSA – sąd nie jest w stanie podzielić opinii WSA, lub wydać orzeczenia przeciwnego, gdyż przesłanek do tego brakuje w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji.

NSA wskazał, że skoro istnieją deficyty uzasadnienia wyroku, to istnieją także deficyty samej kontroli decyzji BFG, co jest powodem uchylenia wyroku i odesłania go do ponownego rozpoznania.

W sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank wypowiadał się też TSUE

Pod koniec września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jak podaje Fundusz, pozwoliło to „ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 38,1 mld zł, łącznie z 3,3 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości”. Na przeprowadzenie restrukturyzacji skargę złożyła m.in. rada nadzorcza banku i część klientów. W sumie wniesiono ponad 8 tys. skarg.

W sprawie wypowiadał się również Trybunał Sprawiedliwości UE, który ocenił, że sąd krajowy powinien zbadać nie tylko skargę rady nadzorczej tego banku na jego przymusową restrukturyzację, ale także inne skargi, np. klientów i akcjonariuszy. TSUE ponadto orzekł, że unijne prawo nakłada na kraj członkowski obowiązek zapewnienia „niezależności operacyjnej” BFG i uniknięcia konfliktu interesów podczas prowadzenia przymusowej restrukturyzacji.

Jeśli nie ma jednak przepisów krajowych dotyczących zapewnienia tej niezależności, może być ona zagwarantowana poprzez właściwą organizację działania instytucji – stwierdził wówczas TSUE. Zdaniem TSUE w takim przypadku do BFG należy ustalenie, czy przepisy UE były przestrzegane, a co za tym idzie, czy jego decyzja została podjęta wyłącznie z myślą o osiągnięciu celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Po odpowiedziach TSUE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w styczniu 2025 r. uznał, że decyzja BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku została wydana z naruszeniem prawa. BFG zaskarżył decyzję do NSA.

W czerwcu ubiegłego roku NSA uznał skargę kasacyjną do wyroku WSA w Warszawie ws. przymusowej restrukturyzacji innej instytucji finansowej – Idea Banku. WSA 25 sierpnia 2021 r. oddalił 606 skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 30 grudnia 2020 r., uznając, że decyzja BFG w zakresie restrukturyzacji Idea Banku nie została wydana z naruszeniem prawa. Po poniedziałkowym wyroku WSA będzie musiał jeszcze raz zająć się tą sprawą w zakresie podmiotów, których skargi uznano za zasadne.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.

BFG zadowolony z rozstrzygnięcia

„BFG z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie NSA” – poinformował BFG w komunikacie po wyroku. W ocenie BFG orzeczenie NSA potwierdza „zasadność kluczowych zarzutów Funduszu stawianych wyrokowi WSA w Warszawie, które skupiały się wokół wadliwości działania sądu pierwszej instancji, zwłaszcza tego, w jaki sposób przeprowadzono kontrolę legalności działania BFG”.

W ocenie BFG, ponowne rozpoznanie sprawy przez WSA w Warszawie umożliwi jej analizę z uwzględnieniem wskazań zawartych w uzasadnieniu wyroku NSA. „BFG oczekuje zarazem na pisemne uzasadnienie wyroku, które będzie zawierać stosowne wytyczne dla WSA w Warszawie przy ponownym rozpatrzeniu sprawy” – podał fundusz.

Źródło: PAP