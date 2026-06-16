Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.06.2026
NEWSROOM XYZ
16.06.2026 08:38

Nvidia chce wyemitować obligacje. To pierwsza taka transakcja od 2021

Nvidia szykuje się do emisji obligacji. Koncern chce zebrać w ten sposób przynajmniej 20 mld dolarów. To pierwsza emisja długu od rozpoczęcia boomu na AI.

W złożonym w poniedziałek dokumencie do SEC Nvidia ujawniła plany pozyskania kapitału, nie podając jednak konkretnej kwoty. Wcześniej w 2026 r. producent chipów poinformował, że może pozyskać nawet 25 mld dolarów przez emisję niezabezpieczonych krótkoterminowych papierów dłużnych. Według źródeł, które zastrzegły anonimowość z uwagi na niepubliczny charakter danych, sprzedaż długu może ostatecznie zbliżyć się do 25 mld dolarów.

Nvidia to kolejna firma technologiczna, która próbuje zdobyć dodatkowe fundusze na rynku kapitałowym. W czerwcu 2026 r. podobne plany ogłosił Alphabet, który na rynku akcji chce zdobyć 85 mld dolarów. Z kolei w listopadzie 2025 r. firma ta wyemitowała obligacje na kwotę ponad 55 mld dolarów.

W 2026 r. także Amazon zebrał 54 mld dolarów przez emisję europejskich i amerykańskich obligacji. Teraz firma planuje jeszcze wyemitować obligacje o wartości 10 mld dolarów na rynku kanadyjskim.

Nvidia wyemitowała ostatnie obligacje w 2021

Nvidia, jak podaje CNBC, ma obecnie około 7,5 mld dolarów długu długoterminowego i kolejny mld dolarów w postaci długu krótkoterminowego. Podczas ostatniej emisji długu w 2021 r. spółka pozyskała 5 mld dolarów, przy czym termin wykupu niektórych obligacji przypada dopiero na 2031 r. Jednak wtedy koncern nie był najdroższą firmą świata i jego przychody w roku fiskalnym 2022 wyniosły 27 mld dolarów, podczas gdy w 2026 r. wyniosły 216 mld dolarów.

W 2022 r. zaczął się bowiem boom na AI i Nvidia stała się głównym dostawcą układów graficznych do centrów danych na całym świecie.

Rzecznik Nvidii tłumaczy, że nowy dług ma trafić m.in. na refinansowanie i spłatę istniejącego zadłużenia. W maju Nvidia ogłosiła agresywny program zwrotu kapitału akcjonariuszom – podwyższyła dywidendę z jednego centa do 25 centów na akcję. Zapowiedziała też skup akcji własnych o wartości 80 mld dolarów.

W ostatnim kwartale spółka wygenerowała 49 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych, wobec 35 mld dolarów w analogicznym okresie 2025 r. W trakcie ostatniej telekonferencji wynikowej Nvidia potwierdziła plany „zwrotu akcjonariuszom około 50 proc. wolnych przepływów pieniężnych w tym roku".

Nvidia zawarła partnerstwo z jednym z największych producentów pamięci na świecie
Jensen Huang, prezes Nvidii
Nvidia zamierza wyemitować obligacje o wartości ponad 20 miliardów dolarów. Fot. YOSHIKAZU TSUNO/Gamma-Rapho via Getty Images
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