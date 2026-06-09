Nvidia zawarła partnerstwo z jednym z największych producentów pamięci na świecie

Nvidia i SK Hynix zawarły strategiczne porozumienie ws. dostaw modułów pamięci. To ma pomóc najdroższej firmie świata w realizacji planów dotyczących AI. A to nie koniec umów handlowych amerykańskiej firmy z koreańskimi przedsiębiorstwami.

Umowy podpisano podczas wizyty szefa Nvidii, Jensena Huanga, w Korei Południowej. Koncern nie podał jednak, jak pisze „Asahi Shimbun", kwoty umów ani z SK Hynix, SK Telecom czy z Doosan Group.

Jak tłumaczy SK Group, SK Hynix podpisała wieloletnią umowę partnerstwa technologicznego, która pomoże zapewnić Nvidii dostawy modułów pamięci nie tylko do ich centrów technologicznych, ale także do nowych laptopów opartych na układach RTX Spark, robotów oraz kart graficznych dla graczy.

– Wydajemy miliardy i miliardy dolarów na produkty SK Hynix. I te sumy będą tylko rosnąć. Firma ta była i jest naszym największym partnerem – mówił na konferencji prasowej Jensen Huang. Szef Nvidii dodał jednak, że popyt na AI jest teraz tak duży, że nawet podwojenie produkcji do 2030 r. nie wystarczy, by zaoferować klientom wystarczająco dużo modułów, by zaspokoić popyt na AI.

Nvidia podpisała umowy także z innymi koreańskimi firmami

Ta umowa to niejedyny kontrakt podpisany przez szefa Nvidii. SK Telecom zbuduje gigawatową chmurę AI w kraju, opartą na technologiach amerykańskiej firmy. Pierwsze centrum danych ma ruszyć w 2027 r. Centra danych chcą też z Nvidią budować Doosan i Naver.

Nvidia zawarła też partnerstwo z LG na wyprodukowanie elektroniki, AI i systemów mechanicznych dla humanoidalnych robotów. Razem planują też nową architekturę przyszłych centrów danych, koncentrując się nie tylko na zasilaniu czy chłodzeniu, ale na projektowaniu całości inwestycji.

Umowę zawarł też Hyundai. Chodzi nie tylko o sektor automotive, ale także o produkcję opartą na AI czy robotykę. Tu jednak obie firmy chcą skoncentrować się nie na robotach humanoidalnych, a na przemysłowych.