Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 09:12

Nvidia chce zainwestować do 30 miliardów dolarów w OpenAI

Nvidia chce włożyć do 30 miliardów dolarów w OpenAI. To mogłoby doprowadzić do wyceny startupu na poziomie 730 miliardów dolarów przed uwzględnieniem nowego kapitału.

To osobna umowa, zawarta obok porozumienia podpisanego we wrześniu 2025, wartego 100 miliardów dolarów - pisze CNBC. Pieniądze nie są też powiązane z żadnym etapem OpenAI. Szczegółów nowego finansowania nikt nie chce ujawnić, bo rozmowy wciąż się toczą.

Porozumienie z września wywołało szok w sektorze technologicznym. Nvidia zgodziła się bowiem zainwestować 100 miliardów dolarów w ciągu kilkunastu lat. Pierwsza transza, warta 10 miliardów dolarów ma trafić na konta OpenAI, gdy centra danych twórcy ChataGPT osiągną pierwszy gigawat mocy.

Jednocześnie jednak pojawiły się plotki, że ta umowa może nie dojść do skutku. Choćby "WSJ" informował w styczniu, że porozumienie zamrożone. Sama Nvidia przyznała też w raporcie kwartalnym w listopadzie, że nie ma gwarancji, że zawrze wiążące umowy z AI czy z innymi potencjalnymi inwestorami.

Tymczasem szefowie obu firm starają się uspokoić rynki. Sam Altman napisał w sieci, że OpenAI "kocha współpracę z Nvidią" i "nie rozumie, skąd się wzięły te szalone plotki". Z kolei Jensen Huang mówił na antenie CNBC, że Nvidia napewno zainwestuje w startup podczas jego kolejnej rundy finansowania.  

OpenAI liczy jednak nie tylko na Nvidię. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami przyspieszyły w ciągu ostatnich tygodni, ale porozumienia nie zostały zawarte. Mówi się też, że wartość finansowania sięgnie 100 miliardów dolarów. Według CNBC ta runda może się więc zamknąć w dwóch etapach. Pierwszy z nich będzie zawierał finansowanie od Amazonu, Microsoftu czy Nvidii. Drugi zaś będzie się składał z szerszego grona mniejszych inwestorów.

Sam Altman, założyciel i CEO OpenAI
Nvidia chce zainwestować do 30 miliardów dolarów w OpenAI. Fot. Justin Sullivan/Getty Images
