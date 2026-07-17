Nvidia zdetronizowana, ale nie na długo. Koncern Apple przez moment znów był najdroższą firmą świata

Akcje Nvidii spadały w piątek, 17 lipca. Spadki były na tyle duże, że gigant z sektora półprzewodników na pewien czas stracił pozycję spółki o najwyższej kapitalizacji na świecie. Na pierwsze miejsce powrócił koncern Apple.

W trakcie porannych notowań w wyniku spadku kursu akcji Nvidii wartość rynkowa firmy spadła do 4,84 bln dolarów. Apple przez pewien czas powrócił na pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o wysokość kapitalizacji. Fot. Getty Images

W trakcie porannych notowań w wyniku spadku kursu akcji Nvidii wartość rynkowa firmy spadła do 4,84 bln dolarów. Wzrosty notowane przez koncern Apple podbiły z kolei kapitalizację tej spółki do poziomu 4,88 bln dolarów – podaje CNBC. Później w ciągu sesji Nvidia powróciła na pozycję najdroższej firmy świata.

Około godz. 17.34 polskiego czasu kurs akcji Nvidii spadał o 1,53 proc. Wartość rynkowa firmy wynosiła 4,94 bln dolarów. Akcje Apple z kolei rosły o 0,22 proc., a kapitalizacja spółki wynosiła 4,9 bln dolarów.

Apple nie inwestuje w modele AI tyle, co konkurenci. Ale umie je monetyzować

Nvidia zajmowała pozycję globalnego lidera, jeśli chodzi o wartość kapitalizacji, od maja 2025 r. Notowania spółki napędził globalny boom na AI. Tymczasem Apple było postrzegane jako maruder w wyścigu AI, ponieważ nie inwestowało w rozwój modeli.

„Ale teraz nastroje się zmieniły. Apple jest mniej narażony na konieczność ponoszenia intensywnych nakładów inwestycyjnych i lepiej przygotowany do monetyzacji AI poprzez usługi, integrację z ekosystemem i modernizację sprzętu. Ponowna ocena odzwierciedla zaufanie do trwałości zysków, a nie spekulacyjny potencjał wzrostu AI” – skomentował przetasowania cytowany przez Reutersa Toni Meadows, dyrektor ds. inwestycji w BRI Wealth Management.

Bloomberg zwraca uwagę, że notowaniom Nvidii nie pomagają najnowsze informacje z Chin dotyczące nowego modelu sztucznej inteligencji chińskiego startupu Moonshot. Ma on być konkurencyjny wobec ofert OpenAI i Anthropic. Amerykańskie spółki wykorzystują najlepsze układy pamięci Nvidii.