Obraz Jacksona Pollocka sprzedany na aukcji za rekordową cenę

Za rekordowo wysoką cenę 181,2 mln dol. sprzedano w poniedziałek obraz amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka na aukcji w Christie’s w Nowym Jorku. Najwyższe ceny osiągnęły też dzieła Marka Rothko oraz Constantina Brâncușiego – podała we wtorek agencja AFP.

Za rekordową kwotę został sprzedany obraz Pollocka „Number 7A, 1948”. Według serwisu ARTNews osiągnął on czwartą pod względem wysokości cenę zapłaconą kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji. Poprzednie najdroższe płótno tego twórcy zostało kupione na aukcji w 2021 r. za 61,2 mln dol.

Jackson Pollock’s ‘Number 7A, 1948’ from Masterpieces: The Private Collection of S.I. Newhouse achieves USD $181,185,000 in tonight’s sale, nearly tripling the auction record for the artist.



This work represents the key moment Pollock produces one of the first truly abstract… pic.twitter.com/dSDqc7moRG — Christie's (@ChristiesInc) May 18, 2026

„To właśnie tym dziełem Pollock wyzwala się ostatecznie z okowów tradycyjnego malarstwa sztalugowego i tworzy jedno z pierwszych naprawdę abstrakcyjnych płócien w historii sztuki” – podkreślił dom aukcyjny Christie’s.

Zaakceptuj pliki cookies , żeby obejrzeć wideo.

Powstała około 1913 r. głowa z brązu zatytułowana „Danaida” francuskiego rzeźbiarza rumuńskiego pochodzenia Brâncușiego osiągnęła cenę 107,6 mln dol. Poprzedni rekord cenowy tego artysty z 2018 r. wyniósł 71,2 mln dol.

Obraz „No. 15 (Two Greens and Red Stripe)” amerykańskiego malarza Marka Rothko z 1964 r. został sprzedany za 98,4 mln dol., a katalońskiego malarza Joana Miró „Portret pani K.” za 53,5 mln dol.

W listopadzie rekordowe ceny za dzieło austriackiego malarza Gustava Klimta (236,4 mln dol.) i autoportret meksykańskiej malarki Fridy Kahlo (54,7 mln dol.) osiągnięto w innym domu aukcyjnym w Nowym Jorku, Sotheby’s.

Polecamy: Zawód artysty nie różni się od zawodu piekarza. „Nie wystarczy mieć talent – trzeba jeszcze umieć sztukę sprzedać” (WYWIAD)

Źródło: PAP