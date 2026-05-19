Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 09:53

Obraz Jacksona Pollocka sprzedany na aukcji za rekordową cenę

Za rekordowo wysoką cenę 181,2 mln dol. sprzedano w poniedziałek obraz amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka na aukcji w Christie’s w Nowym Jorku. Najwyższe ceny osiągnęły też dzieła Marka Rothko oraz Constantina Brâncușiego – podała we wtorek agencja AFP.

Za rekordową kwotę został sprzedany obraz Pollocka „Number 7A, 1948”. Według serwisu ARTNews osiągnął on czwartą pod względem wysokości cenę zapłaconą kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji. Poprzednie najdroższe płótno tego twórcy zostało kupione na aukcji w 2021 r. za 61,2 mln dol.

„To właśnie tym dziełem Pollock wyzwala się ostatecznie z okowów tradycyjnego malarstwa sztalugowego i tworzy jedno z pierwszych naprawdę abstrakcyjnych płócien w historii sztuki” – podkreślił dom aukcyjny Christie’s.

Zaakceptuj pliki cookies, żeby obejrzeć wideo.

Powstała około 1913 r. głowa z brązu zatytułowana „Danaida” francuskiego rzeźbiarza rumuńskiego pochodzenia Brâncușiego osiągnęła cenę 107,6 mln dol. Poprzedni rekord cenowy tego artysty z 2018 r. wyniósł 71,2 mln dol.

Obraz „No. 15 (Two Greens and Red Stripe)” amerykańskiego malarza Marka Rothko z 1964 r. został sprzedany za 98,4 mln dol., a katalońskiego malarza Joana Miró „Portret pani K.” za 53,5 mln dol.

W listopadzie rekordowe ceny za dzieło austriackiego malarza Gustava Klimta (236,4 mln dol.) i autoportret meksykańskiej malarki Fridy Kahlo (54,7 mln dol.) osiągnięto w innym domu aukcyjnym w Nowym Jorku, Sotheby’s.

Polecamy: Zawód artysty nie różni się od zawodu piekarza. „Nie wystarczy mieć talent – trzeba jeszcze umieć sztukę sprzedać” (WYWIAD)

Źródło: PAP

„Number 7A, 1948”
„Number 7A, 1948”. Fot. Chrities' Press
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nie tylko Grenlandia. Na dalekiej Północy rośnie rywalizacja także o Svalbard
Choć Longyearbyen i Barentsburg dzieli kilkadziesiąt kilometrów arktycznej tundry, polityczna przepaść między norweską a rosyjską społecznością na Svalbardzie się pogłębia. W cieniu wojny w Ukrainie,…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?
Wojsk amerykańskich w Polsce będzie mniej, a rząd i prezydent zostali tym zaskoczeni. Decyzja może pochodzić od sekretarza obrony USA, Pete’a Hegsetha i stawia pod dużym znakiem zapytania…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes
GIAP przejmuje Designers – spółkę specjalizującą się w cyfrowych systemach zarządzania drogami. Wzmacniając ofertę dla sektora publicznego.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Krótka rozprawa Wójta i Pana. Piketty dociska, Sandel musi się tłumaczyć (RECENZJA)
Książka „Równość. Dlaczego jest ważniejsza, niż myślisz” nie jest ani odkrywcza, ani przełomowa – „disruptive” to ostatnie, co może przyjść na myśl. A jednak czyta się ją z przyjemnością, jaką daje…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy koreańskie kosmetyki są lepsze niż polskie? „Powinniśmy stworzyć modę na p-beauty"
– Dziś dużo mówi się o „made in Poland”, ale brakuje spójnej narracji. Mimo że mamy mocne punkty, na przykład branżę beauty, która jest prawdziwą perełką na skalę światową – mówi Maciej Tęsiorowski,…
19.05.2026