Obrót detaliczny PSH Lewiatan przekroczył w 2025 r. 18 mld zł

Obrót detaliczny zanotowany przez Polską Sieć Handlową (PSH) Lewiatan wzrósł w 2025 r. o 3,7 proc. do 18,14 mld zł – podała sieć.

Sprzedaż marki własnej Lewiatan przekroczyła barierę miliarda złotych i wzrosła o 3,4 proc. w ujęciu rocznym do 1,02 mld zł. Wskaźnik wzrostu sprzedaży LFL (like-for-like) wyniósł 1,2 proc. Aktualnie portfolio marki własnej sieci obejmuje 560 produktów w 25 kategoriach spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej.

Sieć otworzyła w ubiegłym roku 279 nowych sklepów. Bilans netto wyniósł 31 sklepów. „To efekt szerszego zjawiska na rynku związanego z zamykaniem mniejszych sklepów" – wskazuje PSH Lewiatan. „Według danych GUS w 2024 r. codziennie z rynku znikało 10-30 placówek, w całym roku zlikwidowano 8 tys. punktów. Podobna tendencja występowała również w poprzednim roku" – podaje sieć.

Łącznie liczba sklepów Lewiatana wyniosła w 2025 r. 3286. Jak podaje sieć, średnia powierzchnia sklepu systematycznie rośnie i obecnie wynosi blisko 200 m kw. Lewiatan ma obecnie 544 supermarkety. Liczba placówek w tym segmencie wzrosła o 21 proc. rok do roku.

Udział sieci Lewiatan w segmencie sklepów o powierzchni do 2,5 tys. m kw. wzrósł w 2025 r. do 8,3 proc. (według danych CMR). Udział PSH Lewiatan w całym rynku handlu detalicznego utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi ponad 4 proc.

– Polski rynek handlu detalicznego jest dojrzały i konsoliduje się, co wyraźnie widać w danych liczbowych. Znikają z rynku głównie małe sklepy, ale umacniają się za to placówki większych formatów – skomentował Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

PSH Lewiatan w 2026 r. stawia na efektywność operacyjną i digital izację

Jak wskazuje firma, w 2025 r. sieć koncentrowała się na transformacji technologicznej i związanej z obsługą klienta. W połowie roku sieć wprowadziła nową wersję aplikacji mobilnej „Mój Lewiatan” oraz nową komunikację programu lojalnościowego. W aplikacji wprowadzono kupony rabatowe. Uruchomiono także zmienioną platformę reklamową marki „Mamy to w Lewiatanie”.

Sieć w 2025 r. przygotowywała się także do uruchomienia systemu kaucyjnego. Powołano Fundusz Wsparcia Konkurencyjności, który służy franczyzobiorcom PSH Lewiatan jako pomoc organizacyjna i finansowa przy zakupie urządzeń do obsługi systemu.

„W obliczu wciąż rosnących kosztów prowadzenia działalności, obecne plany Lewiatana skoncentrowane są na szerokorozumianej pracy o wzrost rentowności zrzeszanych sklepów, zarówno w obszarze przychodowym, jak i kosztowym" – wskazuje spółka na temat planów na 2026 r.

– W tym roku kluczowe znaczenie będzie miała efektywność operacyjna, digitalizacja i umiejętność budowania autentycznej lojalności konsumentów. Nasze działania mocno koncentrujemy wokół wzmacniania rentowności sklepów. Z jednej strony będziemy poszukiwać źródeł wzrostu w interakcji z młodszym pokoleniem konsumentów oraz aktywnie przeciwdziałać trendowi spadającej liczby transakcji, a z drugiej w rozwoju technologii poszukiwać możliwości wzrostu efektywności operacyjnej – zapowiada Rękas.