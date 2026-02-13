Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 12:42

Od 15 lutego będzie można rozliczyć się z fiskusem

Rozliczenia podatkowe za 2025 r. będzie można składać już od 15 lutego. Zeznania będzie można składać do 30 kwietnia, a Ministerstwo Finansów zachęca do cyfrowego kontaktu z Urzędem Skarbowym.

W komunikacie resort podkreślił, że podatnicy mogą skorzystać z m.in. usługi Twój e-PIT, w której będą na nich czekać wypełnione zeznania na podstawie danych, jakie posiada Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o możliwe ulgi, z jakich może skorzystać osoba rozliczająca się, w tym np. zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów czy dla osób powracających z zagranicy.

Z usługi mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się drukami PIT-37 i PIT-38, czyli dla osób fizycznych będących pracownikami (PIT-37) lub dla inwestorów, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych (PIT-38). Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, którą składają przedsiębiorcy, nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. „Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować” – dodało MF.

Twój e-PIT jest dostępny na stronie internetowej e-Urząd Skarbowy, jak i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. Do skorzystania z usługi można wykorzystać dane do logowania z m.in. mObywatela, e-Dowodu, bankowości elektronicznej oraz profilu zaufanego. Podatnik może złożyć swoje zeznanie podatkowe przez całą dobę.

„Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy” – napisano w komunikacie MF.

Resort podkreślił, że podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, a będą musieli dopłacić podatek, będą mogli zapłacić na mikrorachunek podatkowy. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2026 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty. 

Źródło: XYZ/PAP

Rozliczenia podatkowe za 2025 r. będzie można składać już od 15 lutego. Fot. Mateusz Włodarczyk/NurPhoto via Getty Images
