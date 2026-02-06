Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 11:59

Ofensywa Dreame na polskim rynku. Nie tylko odkurzacze, ale także lodówki, telewizory czy maszynki do golenia

Chińska firma Dreame już nie tylko będzie w Polsce sprzedawać małe AGD, takie jak odkurzacze czy oczyszczacze powietrza. Firma wprowadza na nasz rynek także lodówki oraz telewizory.

Chińczycy chwalili się, że w kategorii roboty sprzątające osiągnęli wzrost obrotów o 71 proc. rdr oraz zajmują pierwsze miejsce w Polsce w tej kategorii. Na rynku odkurzaczy wet&dry obroty wzrosły o 400 proc., a firma zajmuje obecnie drugie miejsce na rynku.

Teraz jednak koncern szykuje dużą ofensywę na polskim rynku. Do sprzedaży trafią nie tylko nowe odkurzacze ręczne i samobieżne. Firma pokazuje bowiem sprzęt we wszystkich kategoriach – od żelazek, przez ekspresy do kawy i airfryery, aż po duże AGD, takie jak lodówki, płyty gazowe i zmywarki. Będą też smartfony, łącznie z modelem, który ma pozłacany tył ze sztucznymi „kamieniami szlachetnymi”.

Złoty telefon od Dreame
Dreame pokazuje pozłacany telefon. Fot. XYZ

Ceny? Nie będzie tanio, bo Dreame celuje w segment premium ze swoim sprzętem. Ich najnowszy flagowy odkurzacz samobieżny, który jest najniższy na rynku (7,95 cm) i który – według producenta – wreszcie rozwiązał problem splątanych włosów na rolkach, kosztuje w przedpremierowej promocji 5500 zł. Lodówki wyceniono – w zależności od modelu – nawet na 3 tys. zł, a topowy model zmywarki na 3,5 tys. zł. Wszystko ma działać w jednym ekosystemie i opierać się na sztucznej inteligencji. Nawet golarki do brody, choć w tym przypadku firma na razie nie podała, co dokładnie AI miałoby w takim urządzeniu robić.

Wszystkie te sprzęty mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Wyższe ceny, gorsza jakość sprzętu... Boom na AI uderza w rynek smartfonów
Dreame x60 Ultra
Dreame wprowadza na rynek nowy sprzęt AGD. fot. XYZ
