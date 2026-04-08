08.04.2026

Oman nie będzie pobierać opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz

Minister transportu Omanu oświadczył w środę, że jego kraj nie będzie pobierał opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Wcześniej Iran zapowiadał, że będzie pobierał myto sięgające 2 mln dol. za przepuszczenie jednego tankowca i będzie dzielił się wpływami z Omanem.

Minister Said Bin Hamud Al-Mawali poinformował, że Oman podpisał porozumienia zakazujące pobierania opłat od statków przepływających przez ten szlak wodny – przekazał jordański nadawca Roya News. Szef resortu transportu złożył oświadczenie w trakcie dyskusji o opłatach morskich, podkreślając zaangażowanie Omanu w utrzymanie wolnej i bezpiecznej żeglugi na tym strategicznym szlaku.

Media informowały, że przedstawiając swoje żądania pokojowe, Iran zapowiadał wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez Ormuz. Według tych zapowiedzi miałyby one sięgać 2 mln dol., a Teheran informował, że będzie dzielił się tą kwotą z Omanem. Opłaty te, jak oceniał w rozmowie z magazynem „The Time” Andrea Ghiselli z Uniwersytetu w Exeter, „podważałyby wpływy USA” regionie.

Agencja AP, powołując się na „przedstawiciela władz regionalnych”, powiadomiła wcześniej, że plan dwutygodniowego zawieszenia broni obejmuje umożliwienie Iranowi i Omanowi pobieranie opłat. Jak zaznaczono, cytowany przez AP urzędnik brał bezpośredni udział w negocjacjach. W publikacji podano też, że Teheran ma przeznaczyć uzyskane środki na odbudowę. Uzgodniony w nocy z wtorku na środę rozejm przerwał walki, rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

W marcu media informowały, że irański parlament pracuje nad ustawą mającą narzucić opłaty statkom przepływających przez Ormuz. Ustawa miałaby potwierdzać „niezależność, kontrolę i nadzór” Iranu nad kluczową dla światowego handlu cieśniną. Do czasu zablokowania Ormuzu przez Iran, żegluga tą trasą nie wiązała się z żadnymi opłatami. Przez ten szlak przepływało 20 proc. światowej ropy i gazu.

Źródło: PAP

Cieśnina Ormuz
Władze Omanu oświadczyły, że kraj ten nie będzie pobierał opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Sztuczna inteligencja ma romans z OZE
AI i centra danych stają się w Kanadzie konkurentem dla odbiorców indywidualnych oraz kopalni kryptowalut. Niektóre prowincje zamierzają odsiać niepoważne oferty, a na poważnych dużo zarobić. Mogą zarobić, bo mają prąd głównie z... OZE. Jednocześnie plany prowincji dla branży AI stają się wyznacznikiem politycznym, wskazującym kto jest swój, a kto obcy.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi w rozmowie z XYZ Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026