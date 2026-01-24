One More Level bliżej przejścia na rynek główny GPW. KNF zatwierdziła prospekt spółki

One More Level jest o krok bliżej przejścia z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt spółki złożony w sierpniu 2025 r.

Przejściu na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

One More Level to założone w 2014 r. krakowskie studio zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na komputery i konsole. Zespół dewelopera składa się z ok. 65 osób.

„Złożenie prospektu i planowane wejście na rynek główny GPW to przede wszystkim element konsekwentnej realizacji strategii rozwoju na lata 2024–2029, zakładającej dalsze wzmacnianie pozycji One More Level na rynku globalnym, rozwój portfolio gier oraz budowanie trwałej wartości dla akcjonariuszy. Wejście na GPW otworzy nam dostęp do szerszego grona inwestorów instytucjonalnych i zwiększy rozpoznawalność marki wśród partnerów biznesowych" – wskazywał w sierpniu prezes spółki Szymon Bryła.

Spółka podawała wtedy, że liczy na debiut na rynku głównym GPW w perspektywie 2-3 kwartałów.

W grudniu 2025 r. studio podało, że jego projekt "SmartNPC: pierwszy polski model GPT AI kompleksowego zarządzania bohaterami niezależnymi w grach wideo" został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania ze ścieżki Smart programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w kwocie niecałych 10,2 mln zł. Wartość całego projektu wynosi 16,4 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r.