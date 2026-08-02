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NEWSROOM XYZ
02.08.2026 14:02

Kraje OPEC+ zgadzają się na podwyższenie limitu wydobycia ropy

Główne kraje OPEC+ zgodziły się na kolejne zwiększenie swoich limitów produkcyjnych na wrzesień – podała organizacja w komunikacie. Wcześniej o tym, OPEC+ podniesie maksymalny poziom produkcji informowały agencje Reuters i Bloomberg, powołując się na rozmowy ze źródłami bliskimi sprawy.

Baryłki ropy i szyb wiertniczy na tle flagi OPEC
Główne kraje OPEC+ zgodziły się wstępnie na kolejne zwiększenie swoich limitów produkcyjnych na wrzesień – podało dwóch delegatów przed niedzielnym spotkaniem organizacji. Fot. Getty Images

Na zwiększenie produkcji ropy naftowej zgodziło się siedem krajów organizacji: Algieria, Arabia Saudyjska, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman i Rosja – podano w komunikacie OPEC+.

Łącznie wzrost produkcji ma wynieść 188 tys. baryłek ropy dziennie. Tym samym limity produkcji powróciłyby do poziomu sprzed cięć wprowadzonych w 2023 r. – zauważył Reuters.

Jak zauważa Bloomberg, grupa OPEC+ podnosiła limity wydobycia co miesiąc od początku trwania wojny USA i Izraela z Iranem. Podaż krajów z regionu wciąż pozostaje ograniczona przez ten konflikt. Zwiększenie limitów mimo tego, że prawdopodobnie nie uda się rzeczywiście zwiększyć produkcji, może dać Arabii Saudyjskiej możliwość zwiększenia podaży, jeśli transport przez Zatokę Perską wróci do normy.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wstrzymają się z nowymi atakami na Iran, po tym jak Republika Islamska i inne państwa Bliskiego Wschodu poinformowały go o dążeniu do porozumienia.

Kolejne posiedzenie OPEC+ dotyczące poziomów wydobycia surowca zaplanowano na 6 września 2026 r.

Tekst zaktualizowano o godz. 15.45.

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