OPEC+ zwiększa limit wydobycia

Siedem krajów OPEC+ podjęło w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów wydobycia ropy naftowej na czerwiec. Nie odniosły się za to do wyjścia Zjednoczonych Emiratów Arabskich z jej szeregów.

Tworzące OPEC+ Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman nie odniosły się w niedzielnym komunikacie do odejścia z dniem 1 maja Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC. Abu Zabi zarzucało im bierność w obliczu irańskich nalotów podczas trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie.

Kraje OPEC+ zwiększyły jednak dzienny limit wydobycia o 188 tys. baryłek. W ocenie agencji Reutera zmiana ta jednak częściowo nie wpłynie na wzrost produkcji, dopóki wojna na Bliskim Wschodzie będzie uniemożliwiać eksport cieśniną Ormuz.

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do niemal całkowitego paraliżu cieśniny, przez którą w normalnych warunkach płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Efektem jest gwałtowny wzrost cen obu surowców, a co za tym idzie – energii i paliw. W czwartek cena ropy osiągnęła na światowych rynkach poziom najwyższy od czterech lat.

Źródło: PAP