Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.04.2026
28.04.2026 15:05

Zjednoczone Emiraty Arabskie wychodzą z OPEC. Analityk: to początek końca kartelu

Nagła i niespodziewana decyzja władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Państwo to poinformowało, że 1 maja wychodzi z OPEC.

„Ta decyzja to efekt przeglądu polityki produkcyjnej Emiratów. Jest oparta na naszych narodowych interesach i na naszym celu dostarczenia rynkom tego, czego potrzebują” – ogłosił resort energii ZEA – podaje CNBC.

Władze ZEA podjęły tę decyzję po tym, jak podczas wojny na Bliskim Wschodzie kraj stał się celem ataków rakiet i dronów wystrzelonych przez Iran, który także należy do OPEC. Do tego irańska blokada cieśniny Ormuz zablokowała możliwości eksportu ropy, co bezpośrednio uderza w podstawy gospodarki Emiratów.

Jak tłumaczy w rozmowie z BBC Saul Kavonic, szef działu badań nad rynkiem energii w MST Financial, to „początek końca OPEC”. – Wraz z odejściem Emiratów kartel traci około 15 proc. mocy wydobywczych, a także jednego z najbardziej wiernych członków – dodał.

ZEA były trzecim największym producentem ropy naftowej w OPEC w lutym tego roku (za Arabią Saudyjską i Irakiem). Dołączyły do kartelu w 1967, siedem lat po powstaniu organizacji.

OPEC to międzynarodowa organizacja zrzeszająca państwa eksportujące ropę naftową. Jej głównym celem jest koordynowanie polityki naftowej krajów członkowskich oraz stabilizowanie rynku ropy, tak aby zapewnić przewidywalne dostawy i dochody z eksportu. Kartel wpływa na ceny ropy przede wszystkim poprzez ustalanie limitów wydobycia dla swoich członków.

Bloomberg: pierwszy od początku wojny gazowiec pokonał cieśninę Ormuz
Baryłki ropy i szyb wiertniczy na tle flagi OPEC
Zjednoczone Emiraty Arabskie wychodzą z OPEC. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Nie ma dobrego czasu na gruntowne zmiany w górnictwie. Pomysły są, przeszkadza polityka
Nowy harmonogram zamykania kopalń, postawienie tylko na najlepsze kopalnie węgla, rozstrzygnięcie przyszłości koksowni JSW – takie scenariusze analizuje rząd dla polskiego górnictwa. Ale szanse na…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Finlandia chowa atomowe śmieci na 100 tys. lat. Onkalo to pierwszy taki grobowiec na świecie
Finlandia uruchamia geologiczne składowisko zużytego paliwa jądrowego. Podziemny grobowiec wykuty w granitowej skale na głębokości ponad 430 metrów ma być bezpieczny przez 100 tysięcy lat.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Jak Sowieci gasili płonący na Ukrainie gaz za pomocą bomby atomowej
W latach 70. zeszłego wieku w samym środku Ukrainy, wśród pól i wsi, rozegrał się jeden z najbardziej osobliwych eksperymentów w historii ludzkości. Sowieccy specjaliści próbowali ugasić pożar gazu…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Masłowska znalazła nowe zajęcie, czyli wystawa w Bunkrze Sztuki
Mówienie, że pisarka poszła w świat sztuki jest tyleż prawdą, ile clickbaitowym nadużyciem. Bo oczywiście została kuratorką nowej wystawy w krakowskim Bunkrze Sztuki, ale z gratulacjami na nową drogę…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sztuczna inteligencja w arbitrażu załatwi sprawę w 40 godzin? „Sądy rozumiane jako budynek to przeżytek”
Jak sztuczna inteligencja wkroczyła do arbitrażu? Czy tradycyjne spory na sali sądowej to już przeszłosć? AI rewolucjonizuje sądownictwo.
27.04.2026