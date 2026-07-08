Open AI wprowadza GPT‑Live. „Jak prawdziwa rozmowa"

OpenAI ogłasza wprowadzenie na rynek GPT‑Live. Nowy model ma sprawić, że wymiana zdań ze sztuczną inteligencją będzie „znacznie bardziej przypominać prawdziwą rozmowę”.

„GPT‑Live to nasz najinteligentniejszy jak dotąd model głosowy” – zapewniają przedstawiciele OpenAI.

Fot.Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

GPT‑Live wejdzie do oferty OpenAI jeszcze w środę. Nowy model będzie dostępny na całym świecie w dwóch wersjach – GPT‑Live‑1 i GPT‑Live‑1 mini.

Głównym atutem GPT‑Live ma być to, że jest w stanie jednocześnie słuchać i mówić.

„Podczas rozmowy GPT‑Live potrafi pokazać, że słucha, używając zwrotów takich jak «mhm» czy «tak», angażować się w szybką wymianę zdań lub po prostu milczeć, gdy potrzebujesz chwili na zastanowienie” – czytamy w komunikacie.

Introducing GPT-Live, a new generation of voice models for natural human-AI interaction. Rolling out in ChatGPT starting today. You’ll want to turn the sound on for this one. pic.twitter.com/WzoQFvA5ir — OpenAI (@OpenAI) July 8, 2026

„To nasz najinteligentniejszy jak dotąd model głosowy” – mówią przedstawiciele spółki.

Model ma też być w stanie utrzymać płynność rozmowy w trakcie szukania bardziej skomplikowanych odpowiedzi dzięki wykorzystaniu w tle modelu GPT‑5.5.