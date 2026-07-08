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08.07.2026 20:51

Open AI wprowadza GPT‑Live. „Jak prawdziwa rozmowa"

OpenAI ogłasza wprowadzenie na rynek GPT‑Live. Nowy model ma sprawić, że wymiana zdań ze sztuczną inteligencją będzie „znacznie bardziej przypominać prawdziwą rozmowę”.

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„GPT‑Live to nasz najinteligentniejszy jak dotąd model głosowy” – zapewniają przedstawiciele OpenAI.
Fot.Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

GPT‑Live wejdzie do oferty OpenAI jeszcze w środę. Nowy model będzie dostępny na całym świecie w dwóch wersjach – GPT‑Live‑1 i GPT‑Live‑1 mini.

Głównym atutem GPT‑Live ma być to, że jest w stanie jednocześnie słuchać i mówić.

„Podczas rozmowy GPT‑Live potrafi pokazać, że słucha, używając zwrotów takich jak «mhm» czy «tak», angażować się w szybką wymianę zdań lub po prostu milczeć, gdy potrzebujesz chwili na zastanowienie” – czytamy w komunikacie.

To nasz najinteligentniejszy jak dotąd model głosowy” – mówią przedstawiciele spółki.

Model ma też być w stanie utrzymać płynność rozmowy w trakcie szukania bardziej skomplikowanych odpowiedzi dzięki wykorzystaniu w tle modelu GPT‑5.5.

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