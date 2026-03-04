Operatorzy infolinii dla Polaków na Bliskim Wschodzie odebrali już 2 tys. telefonów

Odebraliśmy już ponad 2 tys. telefonów na dodatkowej infolinii – przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przypomniał też o trzech ważnych zasadach, które najczęściej pojawiają się w rozmowach.

„Na dodatkowej infolinii MSZ odebraliśmy już ponad 2 tys. telefonów. Zjednoczone Emiraty Arabskie otwierają czasowe możliwości wylotów. Pierwsi Polacy wracają do kraju” – poinformował rzecznik.

Na dodatkowej infolinii MSZ odebraliśmy już ponad 2 000 telefonów.

🇦🇪 ZEA otwiera czasowe możliwości wylotów. Pierwsi Polacy wracają do kraju.

Dlatego przypominam o 3 (oczywistych?) rzeczach, które najczęściej pojawiają się w rozmowach:

📱 Telefon - miej naładowany, przy sobie i… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) March 3, 2026

Rzecznik przypomniał, by mieć przy sobie naładowany telefon, kontaktować się z bliskimi w Polsce oraz uważać na „fake newsy i kanapowo-internetowych ekspertów”.

– Śledź profile naszych placówek i bądź w kontakcie z przewoźnikiem lub organizatorem wyjazdu – radził.

Funkcjonująca pod numerem +48 22 523 88 80 infolinia została uruchomiona w niedzielę, dzień po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. Działa od godz. 8 do godz. 22 czasu polskiego, gdy odnotowywane jest największe obłożenie linii konsularnych. Jej celem jest umożliwienie Polakom przebywającym na Bliskim Wschodzie pozyskania aktualnych informacji.

W odwecie za atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie. Niektóre z tych krajów zamknęły swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało połączenia w regionie. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.

Źródło: PAP, XYZ