Operatorzy infolinii dla Polaków na Bliskim Wschodzie odebrali już 2 tys. telefonów
Odebraliśmy już ponad 2 tys. telefonów na dodatkowej infolinii – przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przypomniał też o trzech ważnych zasadach, które najczęściej pojawiają się w rozmowach.
„Na dodatkowej infolinii MSZ odebraliśmy już ponad 2 tys. telefonów. Zjednoczone Emiraty Arabskie otwierają czasowe możliwości wylotów. Pierwsi Polacy wracają do kraju” – poinformował rzecznik.
Rzecznik przypomniał, by mieć przy sobie naładowany telefon, kontaktować się z bliskimi w Polsce oraz uważać na „fake newsy i kanapowo-internetowych ekspertów”.
– Śledź profile naszych placówek i bądź w kontakcie z przewoźnikiem lub organizatorem wyjazdu – radził.
Funkcjonująca pod numerem +48 22 523 88 80 infolinia została uruchomiona w niedzielę, dzień po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. Działa od godz. 8 do godz. 22 czasu polskiego, gdy odnotowywane jest największe obłożenie linii konsularnych. Jej celem jest umożliwienie Polakom przebywającym na Bliskim Wschodzie pozyskania aktualnych informacji.
W odwecie za atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie. Niektóre z tych krajów zamknęły swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało połączenia w regionie. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.
Źródło: PAP, XYZ