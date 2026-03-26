Opozycyjna TISZA zwiększa przewagę nad Fideszem Viktora Orbana

Rośnie przewaga węgierskiej opozycji nad rządzącym Fideszem wśród zdecydowanych wyborców. W głosowaniu chce też wziąć udział rekordowa liczba obywateli.

Jak wynika z najnowszego sondażu wyborczego firmy Median, ugrupowanie Petera Magyara może liczyć na 58 proc. wyborców zdecydowanych. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Tymczasem poparcie dla Fideszu Viktora Orbána stoi w miejscu na 35 proc.

Jeśli zaś chodzi o wszystkich wyborców, to TISZA cieszy się sympatią 46 proc. głosujących, tymczasem Fidesz może liczyć na 30 proc. Nie pomaga więc udział zagranicznych polityków, jak choćby prezydenta Karola Nawrockiego, Donalda Trumpa czy posłów PiS we wsparciu dla Orbána.

W wyborach wyznaczonych na 12 kwietnia szykuje się też rekordowa frekwencja. O ile w 2022 do urn poszło 70 proc. społeczeństwa, to teraz chce głosować aż 89 proc. wyborców.