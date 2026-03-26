Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
NEWSROOM XYZ
26.03.2026 06:52

Opozycyjna TISZA zwiększa przewagę nad Fideszem Viktora Orbana

Rośnie przewaga węgierskiej opozycji nad rządzącym Fideszem wśród zdecydowanych wyborców. W głosowaniu chce też wziąć udział rekordowa liczba obywateli.

Jak wynika z najnowszego sondażu wyborczego firmy Median, ugrupowanie Petera Magyara może liczyć na 58 proc. wyborców zdecydowanych. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Tymczasem poparcie dla Fideszu Viktora Orbána stoi w miejscu na 35 proc.

Jeśli zaś chodzi o wszystkich wyborców, to TISZA cieszy się sympatią 46 proc. głosujących, tymczasem Fidesz może liczyć na 30 proc. Nie pomaga więc udział zagranicznych polityków, jak choćby prezydenta Karola Nawrockiego, Donalda Trumpa czy posłów PiS we wsparciu dla Orbána.

W wyborach wyznaczonych na 12 kwietnia szykuje się też rekordowa frekwencja. O ile w 2022 do urn poszło 70 proc. społeczeństwa, to teraz chce głosować aż 89 proc. wyborców.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem
Viktor Orbán coraz bardziej przegrywa z opozycyjną TISZĄ. Fot. Pier Marco Tacca/Getty Images
Kategorie artykułu: Polityka
Poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach zależnych od Skarbu Państwa. Jest lepiej niż było, ale pozostają luki
Poświadczenia bezpieczeństwa wróciły do debaty publicznej – zarówno w kontekście konkretnych osób, jak i całego systemu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Spadła liczba zgłoszeń wynalazków z Polski, ale patentów dostaliśmy więcej. Chiny deklasują większość UE
Polska zgłosiła najwięcej patentów w naszym regionie Europy. Ale było ich mniej niż przed rokiem i to aż o 10 proc. Z tego mniejszego urobku udało się jednak wyłuskać większe efekty – Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim wynalazcom ochronę patentową na więcej innowacji niż rok wcześniej. W TOP10 najczęściej zgłaszających patenty z Polski połowa to uczelnie.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw
W 2026 roku przedsiębiorcy nadal działają w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym niepewność i presja kosztowa łączą się z szeroką, choć złożoną ofertą finansowania. Dostęp do kapitału jest, ale jego skuteczne wykorzystanie wymaga dziś przede wszystkim strategicznego dopasowania do etapu rozwoju firmy i poziomu ryzyka. Jak nie pogubić się w gąszczu instrumentów i wybrać rozwiązanie, które faktycznie przełoży się na rozwój biznesu?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026