Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
13.03.2026 18:10

Opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie Programu Polska Zbrojna

W piątek po południu w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE.

Uchwałę tę rząd przyjął na piątkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu. Jest ona odpowiedzią na czwartkową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, że nie podpisze on rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE.

Dokument upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do reprezentowania polskiego rządu i podpisania w jego imieniu umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Ponadto w uchwale rząd deklaruje kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Spłata pożyczki – jak wynika z uchwały - nastąpi ze środków, które nie są wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. Uchwała przewiduje też objęcie wykorzystania środków osłoną antykorupcyjną.

Źródło: PAP

Posiedzenie Rady Ministrów
Fot. PAP/Rafał Guz
Blokada nie przeszkadza „flotylli cieni”. Chiny i Iran korzystają na wojnie w Zatoce Perskiej
Podczas gdy większość krajów Zatoki Perskiej po wybuchu wojny musiała niemal wstrzymać eksport surowców, Iran powiększa ich sprzedaż. Perska ropa trafia do Chin dzięki irańskiej „flocie cieni". Jak Pekin i Teheran korzystają na amerykańsko-izraelskiej inwazji?
12.03.2026
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharma Biologics kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
13.03.2026
„Zobaczyliśmy okazję, więc zmieniliśmy taktykę”. Prezes Uniqi opowiada o awansie do pierwszej ligi na rynku OC (WYWIAD)
Z 6 mld zł przychodów i 459 mln zł zysku brutto polski biznes Uniqi stanowi już jedną piątą wyników austriackiego właściciela. W 2025 r. Marcin Nedwidek z zespołem wyszedł na rynek z marką Pevno i potroił sprzedaż w sieciach dealerów samochodowych. Teraz chce zawojować rynek indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczeń flot dla małych i średnich firm.
13.03.2026
Zalando chwali się wynikami. Stawia na „turbodoładowanie” przez AI, ale unika pytań o zwolnienia
Szefowie Zalando chwalą się dwucyfrowym wzrostem w 2025 r. Zapowiadają program skupu akcji własnych i dalsze inwestycje w technologie. Dumnie mówią o „turbodoładowaniu”, jakie zapewnia spółce sztuczna inteligencja, ale nie odpowiadają na pytanie, czy oznacza to zwolnienia.
12.03.2026
Bruksela testuje „preferencję europejską”. Nowe prawo ma chronić przemysł — ale już dzieli UE
Komisja Europejska sięga po instrument, który jeszcze niedawno był politycznym tabu w Brukseli: nową wersję „Made in Europe”. Akt o Akceleratorze Przemysłowym ma zwiększyć popyt na produkty wytwarzane w Europie i ograniczyć rosnącą zależność od importu — przede wszystkim z Chin.
12.03.2026