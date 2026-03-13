W piątek po południu w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE.

Uchwałę tę rząd przyjął na piątkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu. Jest ona odpowiedzią na czwartkową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, że nie podpisze on rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE.

Dokument upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do reprezentowania polskiego rządu i podpisania w jego imieniu umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Ponadto w uchwale rząd deklaruje kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Spłata pożyczki – jak wynika z uchwały - nastąpi ze środków, które nie są wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. Uchwała przewiduje też objęcie wykorzystania środków osłoną antykorupcyjną.

Źródło: PAP