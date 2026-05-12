12.05.2026 20:18

Orlen chce pokryć 7,9 mld zł straty i wypłacić rekordową dywidendę

Walne zgromadzenie Orlenu zajmie się w czerwcu projektami uchwał dotyczącymi pokrycia ponad 7,9 mld zł straty netto za 2025 r. oraz wypłaty rekordowej dywidendy. Zarząd koncernu rekomenduje przeznaczenie na ten cel prawie 9,3 mld zł z kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę 8 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlen odbędzie się 9 czerwca w Płocku, gdzie znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny spółki. Obrady rozpoczną się o godz. 11 w budynku Centrum Administracji koncernu – wynika z wtorkowego komunikatu giełdowego.

Jednym z głównych punktów obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego Orlenu za 2025 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych, pokrycia straty netto i ustalenia poziomu dywidendy na 2026 r. Akcjonariusze mają także zdecydować o terminie ustalenia prawa do dywidendy oraz dacie jej wypłaty.

W projektach uchwał zarząd zaproponował, aby ponad 7,9 mld zł straty netto za 2025 r. zostało pokryte w całości z kapitału zapasowego spółki. Jednocześnie Orlen chce przeznaczyć na kapitał zapasowy ponad 174,1 mln zł niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynikającego z wyceny kontraktów terminowych na gaz ziemny zawieranych na rynku pozagiełdowym.

Osobny projekt uchwały dotyczy wypłaty dywidendy. Zarząd rekomenduje przeznaczenie na ten cel prawie 9,3 mld zł z kapitału zapasowego, co przełoży się na 8 zł dywidendy na jedną akcję. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, dzień dywidendy przypadnie na 18 czerwca, a wypłata środków nastąpi 25 czerwca 2026 r.

Proponowana stawka oznaczałaby najwyższą dywidendę w historii Orlenu. Już w kwietniu zarząd koncernu rekomendował wypłatę 8 zł na akcję, podkreślając, że jest to zgodne z polityką dywidendową przyjętą w strategii Orlen 2035.

Spółka podkreśla dobrą sytuację finansową

W uzasadnieniu projektów uchwał Orlen wskazał, że proponowane działania uwzględniają „dobrą bieżącą sytuację płynnościową i finansową spółki”. Koncern podkreślił bardzo dobre przepływy z działalności operacyjnej, niski poziom zadłużenia netto na koniec 2025 r. oraz dostęp do zabezpieczonych linii kredytowych.

Jak zaznaczyła spółka, realizacja wypłaty dywidendy na proponowanym poziomie ma pozwolić na utrzymanie wskaźników finansowych „na bezpiecznym poziomie”, zgodnym z założeniami strategii Orlen 2035.

Walne zgromadzenie zajmie się również skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Orlen za 2025 r. W tym okresie grupa osiągnęła ponad 2,6 mld zł zysku netto. Akcjonariusze będą też głosować nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za wykonanie obowiązków w ubiegłym roku.

W porządku obrad znalazły się także projekty zmian w statucie spółki. Orlen chce dostosować jego treść do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z grudnia 2024 r.

Kluczowe znaczenie dla wyniku głosowań będzie miało stanowisko Skarbu Państwa, który pozostaje największym akcjonariuszem Orlenu. Według danych spółki posiada on 49,9 proc. akcji. Kolejnym akcjonariuszem jest Nationale-Nederlanden OFE z udziałem 5,17 proc., a pozostali inwestorzy – instytucjonalni i indywidualni – mają łącznie 44,93 proc. akcji.

Źródło: PAP

Siedziba Orlenu w Warszawie
Fot. PAP/Leszek Szymański
