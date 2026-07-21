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21.07.2026 22:48

Orlen dokona odpisów w kwartalnym raporcie. Chodzi o prawie 2 mld zł

Orlen dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w raporcie za II kwartał – podała spółka. Ich wartość to 1,9 mld zł. Głównym powodem są nakłady na projekt Nowa Chemia.

Siedziba Orlenu w Warszawie
Odpisy aktualizujące wartość aktywów mają charakter niegotówkowy. Fot. PAP/Leszek Szymański

Orlen poinformował, że w ramach prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za II kwartał 2026 r. zidentyfikował przesłanki utraty wartości dla wybranych aktywów segmentu Downstream i przeprowadził testy na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

„W efekcie przeprowadzonych testów spółka przewiduje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2026 r. dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów o łącznej wysokości 1,9 mld zł, głównie z tytułu nakładów związanych z projektem Nowa Chemia, którego realizacja trwa od 2021 r.” – napisano w komunikacie.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów mają charakter niegotówkowy.

Orlen przewiduje też, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2026 r. uwzględni odpisy aktualizujące wartość aktywów ORLEN CGU Petrochemia w wysokości 1,6 mld zł.

Informacje są szacunkowe i będą przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta oraz mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka opublikuje je 6 sierpnia.

Źródło: PAP

Orlen złożył zawiadomienie ws. incydentu z udziałem Daniela Obajtka
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