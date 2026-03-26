Orlen obniża ceny hurtowe paliw trzeci dzień z rzędu

Po obniżkach we wtorek i w środę, Orlen w czwartek znów podjął decyzję o obniżeniu cen paliw w hurcie. Wyraźnie potaniał olej napędowy, mniej benzyna.

Zgodnie z nowym cennikiem olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 749 zł za m sześc., o 304 zł mniej. Z kolei cena benzyny Eurosuper 95 spadła o 32 zł za m sześc. do 5 658 zł.

We wtorek cena oleju napędowego spadła o 87 zł, a w środę o 118 zł. Z kolei benzyna potaniała odpowiednio o 45 zł i 30 zł.

28 lutego, w dniu wybuchu wojny w Iranie, w hurcie Orlenu m sześc. benzyny 95 kosztował 4 466 zł, a oleju napędowego – 4 809 zł.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran i odwet Teheranu doprowadziły do sparaliżowania żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Ceny ropy spadły w poniedziałek, by odbić we wtorek. Ponownie potaniały w środę. W czwartek surowiec znów drożeje.

Minister finansów zapowiedział, że rząd pracuje nad obniżeniem cen na stacjach paliw. Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie VAT. Jednocześnie, ze względu na wysokie marże rafineryjne, nie jest wykluczony podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych.

Źródło: PAP, XYZ