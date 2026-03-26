Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
26.03.2026 09:42

Orlen obniża ceny hurtowe paliw trzeci dzień z rzędu

Po obniżkach we wtorek i w środę, Orlen w czwartek znów podjął decyzję o obniżeniu cen paliw w hurcie. Wyraźnie potaniał olej napędowy, mniej benzyna.

Zgodnie z nowym cennikiem olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 749 zł za m sześc., o 304 zł mniej. Z kolei cena benzyny Eurosuper 95 spadła o 32 zł za m sześc. do 5 658 zł.

We wtorek cena oleju napędowego spadła o 87 zł, a w środę o 118 zł. Z kolei benzyna potaniała odpowiednio o 45 zł i 30 zł.

28 lutego, w dniu wybuchu wojny w Iranie, w hurcie Orlenu m sześc. benzyny 95 kosztował 4 466 zł, a oleju napędowego 4 809 zł.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran i odwet Teheranu doprowadziły do sparaliżowania żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Ceny ropy spadły w poniedziałek, by odbić we wtorek. Ponownie potaniały w środę. W czwartek surowiec znów drożeje.

Minister finansów zapowiedział, że rząd pracuje nad obniżeniem cen na stacjach paliw. Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie VAT. Jednocześnie, ze względu na wysokie marże rafineryjne, nie jest wykluczony podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych.

Przeczytaj więcej: Ceny paliw idą w górę. Prawdopodobne jest obniżenie podatku VAT na paliwa

Źródło: PAP, XYZ

Po obniżkach we wtorek i w środę, Orlen w czwartek znów podjął decyzję o obniżeniu cen paliw w hurcie.
Kategorie artykułu: Newsy
Ceny ropy w dół, kolejny powiew entuzjazmu na GPW. Podsumowanie notowań 25 marca 2026 r.
W środę wzrosty na GPW przybrały na sile i WIG20 są na drodze do skończenia dnia wzrostem o ponad 2 proc. Rosły wszystkie blue chipy, w tym najbardziej KGHM, Kruk i Budimex. W powszechnej wśród zarządzających funduszami opinii, jeśli spadek cen ropy utrzyma się, rynek zacznie ponownie zwracać większą uwagę na informacje fundamentalne, w tym na wyniki finansowe spółek.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026