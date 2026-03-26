26.03.2026

Ceny ropy znów w górę. Perspektywa pokoju na Bliskim Wschodzie komplikuje się

W czwartek ceny ropy naftowej wyraźnie rosną. Na rynki docierają sprzeczne sygnały ws. zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Na godz. 8.45 czasu polskiego baryłka West Texas Intermediate na NYMEX w dostawach na maj rośnie o 2,8 proc. do 93,1 dolarów. Z kolei baryłka ropy Brent kosztuje 104,8 dolarów, drożej o 2,6 proc.

Według „Wall Street Journal” prezydent USA Donald Trump miał określić perspektywę zawarcia pokoju na cztery do sześciu tygodni. Waha się co do planów wysłania wojsk lądowych. Na pełne zniszczenie potencjału militarnego Iranu naciskają niektóre kraje regionu, zwłaszcza Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z kolei rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że doniesienia o 15-punktowej propozycji USA są tylko częściowo prawdziwe. Zagroziła jednak, że "jeśli Iran nie zawrze porozumienia", to Donald Trump jest gotowy "rozpętać piekło".

Nie zamierzamy negocjować, jak dotąd nie odbyły się żadne negocjacje – powiedział jednak w środę minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Odnosząc się m.in. do 15-punktowego planu pokojowego USA, stwierdził, że wymiana wiadomości przez mediatorów „nie oznacza negocjacji z USA”. Iran miał skontrować amerykańską propozycję – która obejmowała kwestie irańskiego programu nuklearnego oraz rakietowego, a także otwarcia cieśniny Ormuz – własną. Amerykańscy i arabscy rozmówcy „WSJ” ocenili jednak żądania Iranu jako nierealistyczne i śmieszne.

Irański parlament pracuje też nad projektem ustawy, który pozwoli pobierać opłaty za żeglugę przez cieśninę Ormuz – podała agencja Fars.

Z kolei amerykańska administracja ma badać, co oznaczałby potencjalny skok cen ropy do 200 dolarów za baryłkę dla amerykańskiej gospodarki. To sygnał, że wysocy rangą urzędnicy USA analizują ekstremalne scenariusze.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy w dół, kolejny powiew entuzjazmu na GPW. Podsumowanie notowań 25 marca 2026 r.
W środę wzrosty na GPW przybrały na sile i WIG20 są na drodze do skończenia dnia wzrostem o ponad 2 proc. Rosły wszystkie blue chipy, w tym najbardziej KGHM, Kruk i Budimex. W powszechnej wśród zarządzających funduszami opinii, jeśli spadek cen ropy utrzyma się, rynek zacznie ponownie zwracać większą uwagę na informacje fundamentalne, w tym na wyniki finansowe spółek.
25.03.2026
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026