Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 09:51

Orlen obniża hurtowe ceny diesla i benzyny 95. Benzyna 98 będzie za to droższa

Orlen podał nowe hurtowe ceny paliw. W dół poszły zarówno Ekodiesel, jak i benzyna Eurosuper 95. Wyższa za to będzie cena benzyny Super Plus 98.

We wtorek olej napędowy kosztuje 6,034 tys. zł za m sześc. (spadek o 85 zł za m sześc.), benzyna 95 – 5,521 tys. zł za m sześc. (spadek o 14 zł za m sześc.), a benzyna 98 – 6,063 tys. zł (wzrost o 53 zł). To pierwsza zmiana cen od soboty, gdy koncern paliwowy obniżył hurtowe ceny swoich paliw.

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne, regulowane według zasad pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Są one ustalane na podstawie hurtowej ceny paliw, do której dodaje się akcyzę, VAT, marżę i opłatę paliwową. Do tego podatek VAT i akcyza zostały obniżone do 15 maja. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada jednak przedłużenie programu o kolejne dwa tygodnie.

Kryzys paliwowy to efekt ataku Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz, czyli jedyny morski szlak transportowy ropy, gazu i paliw z Zatoki Perskiej. To wywołało problemy z podażą i wywindowało ceny.

Dziś ceny ropy dalej idą w górę po słowach Donalda Trumpa sugerujących, że koniec zawieszenia broni jest bliski, a Amerykanie wrócą do ataków na Iran.

Ceny ropy idą w górę o ponad 4 proc.
Siedziba Orlenu w Warszawie
Orlen podał nowe hurtowe ceny paliw. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Firmy, urzędy i instytucje testują krótszą pracę. Sprawdzamy, czy rządowy eksperyment wypalił
Sprawdzamy, jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w firmach, a jak w budżetówce. Kto zostanie w tym modelu po odcięciu finansowania?
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie trzeba być milionerem, żeby zostać aniołem biznesu. Przybywa przedsiębiorców technologicznych
Jeszcze niedawno aniołowie biznesu w Polsce kojarzyli się głównie z wąską grupą ultrabogatych inwestorów. Dziś dołączają do nich founderzy, menedżerowie i przedsiębiorcy technologiczni. Wnoszą…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?
Wzorem nam Hiszpanie, Duńczycy, Skandynawowie, a może Czesi? Eksperci i przedstawiciele polskich firm przedstawiają pomysły na zwiększenia naszych szans podboju zagranicznych rynków i opowiadają o…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026