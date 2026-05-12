Orlen obniża hurtowe ceny diesla i benzyny 95. Benzyna 98 będzie za to droższa

Orlen podał nowe hurtowe ceny paliw. W dół poszły zarówno Ekodiesel, jak i benzyna Eurosuper 95. Wyższa za to będzie cena benzyny Super Plus 98.

We wtorek olej napędowy kosztuje 6,034 tys. zł za m sześc. (spadek o 85 zł za m sześc.), benzyna 95 – 5,521 tys. zł za m sześc. (spadek o 14 zł za m sześc.), a benzyna 98 – 6,063 tys. zł (wzrost o 53 zł). To pierwsza zmiana cen od soboty, gdy koncern paliwowy obniżył hurtowe ceny swoich paliw.

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne, regulowane według zasad pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Są one ustalane na podstawie hurtowej ceny paliw, do której dodaje się akcyzę, VAT, marżę i opłatę paliwową. Do tego podatek VAT i akcyza zostały obniżone do 15 maja. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada jednak przedłużenie programu o kolejne dwa tygodnie.

Kryzys paliwowy to efekt ataku Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz, czyli jedyny morski szlak transportowy ropy, gazu i paliw z Zatoki Perskiej. To wywołało problemy z podażą i wywindowało ceny.

Dziś ceny ropy dalej idą w górę po słowach Donalda Trumpa sugerujących, że koniec zawieszenia broni jest bliski, a Amerykanie wrócą do ataków na Iran.