Orlen obniża hurtowe ceny paliw. To czwarta taka decyzja w tym tygodniu

Orlen zdecydował o obniżeniu hurtowych cen paliw. Najbardziej spadła cena Ekodiesla, a najmniej benzyny Super Plus 98. To czwarta obniżka w tym tygodniu.

Benzyna Eurosuper 95 potaniała o 41 zł i kosztuje 5,642 tys. zł za m sześc. Cena benzyny Super Plus 98 spadła o 34 zł do 6,145 tys. zł za m sześc. Najbardziej potaniał zaś Ekodiesel. Cena m sześc. spadła bowiem aż o 101 zł do poziomu 5,950 tys. zł.

W piątek Orlen także obniżył hurtowe ceny. Oznacza to, że tankowanie będzie tańsze. Cena maksymalna na stacjach w pakiecie "Ceny Paliw Niżej" wyliczana jest bowiem na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Rząd przedłużył też rozporządzenia obniżające VAT na benzynę, diesla i biokomponenty z 23 do 8 proc. oraz akcyzę do 31 maja.

Kryzys paliwowy to efekt ataków Izraela i USA na Iran. Teheran zamknął bowiem cieśninę Ormuz, czyli główny szlak transportowy ropy i paliw z Zatoki Perskiej. To wywołało znaczące podwyżki cen paliw na całym świecie.

Na razie na Bliskim Wschodzie od kwietnia trwa zawieszenie broni, które ma doprowadzić do zawarcia porozumienia między USA a Iranem. Oba kraje nie mogą jednak się dogadać choćby ws. irańskiego programu atomowego.