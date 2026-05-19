Orlen zmienia ceny hurtowe paliw. Benzyny i diesel drożeją

Orlen podniósł we wtorek ceny hurtowe benzyny 95 i 98 oraz diesla. To kolejna podwyżka po sobotniej zmianie cennika.

Zgodnie z nowym cennikiem benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 741 zł za m sześc., a benzyna bezołowiowa Super Plus 98 – 6 252 zł. W obu przypadkach to o 97 zł więcej. Z kolei olej napędowy Ekodiesel podrożał o 140 zł do 6 187 zł za m sześc.

Ostatnio cennik hurtowy Orlenu zmienił się w sobotę. Wtedy benzyna 95 podrożała o 43 zł, benzyna 98 o 38 zł, a diesel – o 29 zł.

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, ustalone na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT. To jeden z elementów programu „Ceny Paliwa Niżej”, który obejmuje także obniżony VAT oraz akcyzę. Obowiązują one do 31 maja.

Program CPN jest odpowiedzią na kryzys paliwowy, wywołany blokadą cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. To z kolei efekt trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem.

Źródło: PAP