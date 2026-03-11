Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
11.03.2026 19:43

Orlen planuje wielomiliardowe odpisy. Efekt testów wartości aktywów

Grupa Orlen poinformowała w komunikacie giełdowym, że w ramach prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2025 r. przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. Spółka zapowiada ujęcie nowych odpisów aktualizujących o łącznej wartości ok. 8,6 mld zł. Największe dotyczą segmentu downstream (6 mld zł), a pozostałe segmentów upstream (0,6 mld zł) oraz energetyki (2 mld zł).

Największe odpisy pojawią się w spółkach czeskiej grupy Orlen Unipetrol oraz w Anwil. Koncern wskazuje, że w segmencie downstream wynikają one głównie z warunków rynkowych na rynku czeskim oraz z trudnej sytuacji w branży petrochemicznej. W segmencie wydobywczym odpisy dotyczą przede wszystkim Orlen Petrobaltic, a w energetyce m.in. Energa i Orlen New Power.

Spółka poinformowała też, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2025 r. planuje dodatkowo ująć odpisy wartości akcji i udziałów w wysokości ok. 12,2 mld zł. Jak podkreślono, odpisy mają charakter niegotówkowy, wynikają z wymogów standardu rachunkowości MSR 36 i nie są bezpośrednio związane z bieżącymi wynikami operacyjnymi koncernu.

Ostateczna wartość odpisów może się jeszcze zmienić. Dane są obecnie analizowane przez biegłego rewidenta i zostaną potwierdzone w finalnej wersji sprawozdania finansowego Grupy Orlen za 2025 r.

Na zdjęciu: siedziba Orlenu w Warszawie
