Orlen podnosi hurtowe ceny paliw. Najbardziej drożeje benzyna 98

Orlen podniósł w czwartek hurtowe ceny wszystkich paliw. Jednocześnie jednak na światowych giełdach, po kilku dniach zwyżek, tanieje ropa.

Benzyna bezołowiowa kosztuje teraz 5 tys. 259 zł za m sześc. (podwyżka o 57 zł), benzyna 98 5 tys. 837 zł (podwyżka o 103 zł), a diesel 5 tys. 698 zł (podwyżka o 70 zł). W środę zaś Orlen obniżył ceny paliw.

Podwyżka cen hurtowych oznacza podwyżkę maksymalnej ceny paliw. Według programu „Ceny Paliwa Niżej" ustalane są one bowiem na podstawie średniego kosztu na rynku krajowym, powiększonego o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Tymczasem na rynkach światowych ropa tanieje. Baryłka WTI w dostawach na lipiec spadła o 0,81 proc. do poziomu 95,24 dolara na NYMEX. Z kolei Brent na ICE w dostawach na sierpień potaniała o 0,87 proc. do 96,96 dolara. To efekt decyzji Izraela i Libanu o kolejnym zawieszeniu broni.

Kryzys paliwowy został wywołany izraelskim i amerykańskim atakiem na Iran z 28 lutego 2026 r. W odpowiedzi Teheran zamknął cieśninę Ormuz, blokując kluczowy szlak dostaw ropy z Zatoki Perskiej, co wywołało znaczące podwyżki cen ropy, gazu i nawozów sztucznych na światowych giełdach.