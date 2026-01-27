Orlen podpisał memorandum z fińskimi firmami. Mają zabezpieczyć dostawy wodoru

Orlen podpisał we wtorek z trzema firmami z Finlandii memorandum ws. produkcji i dostaw odnawialnego wodoru. Fińskie podmioty mają zapewnić dostawy paliwa na przyszłe lata.

Podpisane w Ministerstwie Aktywów Państwowych memorandum ma zagwarantować Orlenowi dostawy odnawialnego wodoru na okres zwiększonego zapotrzebowania w kolejnych latach.

– Finlandia jest dla nas strategicznym partnerem. Tworzymy wspólnie barierę między wolnym światem a światem, który ten porządek chce burzyć – stwierdził szef MAP Wojciech Balczun. Zapewnił, że decyzje koncernu energetycznego zmierzają do budowy wartości spółki i wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.

Firmy, z którymi będzie współpracował Orlen w zakresie wodoru, to Nordic Ren-Gas Oy, VolagHy Kuopio SPV Oy oraz ABO Energy Suomi Oy. Pierwsza specjalizuje się w rozwoju infrastruktury do produkcji odnawialnego e-metanu, druga realizuje projekt wielkoskalowej produkcji syntetycznego paliwa lotniczego eSAF, a trzecia prowadzi dwa duże projekty wodorowe o łącznej planowanej zdolności produkcyjnej sięgającej do 100 tys. ton wodoru rocznie.

Źródło: PAP