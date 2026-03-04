Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 12:20

Orlen rozbuduje sieć szybkiego ładowania w Niemczech. Ponad 160 nowych punktów do 2026 roku

Grupa Orlen otworzy w Niemczech ponad 160 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja jest efektem umowy spółki Orlen Deutschland z niemiecką firmą handlową Bela.

Grupa Orlen poinformowała, że na mocy podpisanej umowy w Niemczech powstanie ponad 160 punktów szybkiego ładowania pod marką Orlen Charge. Nowe instalacje będą elementem szerszej strategii rozwoju elektromobilności na rynku niemieckim. Do końca 2030 roku Orlen planuje uruchomić łącznie 1150 punktów szybkiego ładowania w 220 lokalizacjach.

Jak podano w komunikacie, ładowarki o mocy do 400 kW zostaną zainstalowane do końca 2026 roku. Z infrastruktury będą mogli korzystać klienci m.in. przy sklepach sieci Famila oraz Markant, należących do grupy Bela. Lokalizacja punktów przy obiektach handlowych ma zwiększyć ich dostępność i wygodę użytkowania.

Orlen wskazuje, że inwestycje są odpowiedzią na dynamiczny wzrost rynku elektromobilności. Liczba samochodów elektrycznych w Europie rośnie w tempie dwucyfrowym rok do roku. – Do końca 2030 roku chcemy mieć w Niemczech 1150 punktów szybkiego ładowania, a umowa z Bela to ważny krok w realizacji tych ambitnych celów – powiedział Dyrektor Wykonawczy ds. Elektromobilności Orlen Krzysztof Kaczyński.

To druga umowa tego typu podpisana przez Orlen Deutschland. W marcu 2025 roku spółka rozpoczęła współpracę z May & Co. Holding, w ramach której do końca 2026 roku ma powstać ponad 200 punktów ładowania o mocy od 150 do 400 kW. Wszystkie stacje będą działały pod marką Orlen Charge.

Równolegle Orlen realizuje własne projekty infrastrukturalne. W miejscowości Elmshorn koło Hamburg trwa budowa pierwszego w Niemczech hubu Orlen, wyposażonego w 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. Obiekt ma zostać oddany do użytku do połowy bieżącego roku. Jednocześnie sieć Orlen Charge rozwija się także w Polsce, gdzie od listopada działają nowe huby m.in. na MOP Olsztynek Południe, w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: PAP

Na zdjęciu punkt ładowania aut elektrycznych Orlen Charge
Sieć Orlen Charge rozwija się także w Polsce, gdzie od listopada działają nowe huby m.in. na MOP Olsztynek Południe, w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Fot. Orlen
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie? (AKTUALIZACJA)
Wraz z rozpoczęciem notowań po weekendzie inwestorzy próbują rozegrać wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Widać zarówno ucieczkę do bezpiecznych aktywów, jak i spekulacyjny zakup instrumentów, które potencjalnie mogą zyskać w nowych okolicznościach. Analizujemy zachowanie graczy giełdowych, by stwierdzić, czego można się po nich spodziewać w najbliższych dniach.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
E3 kontra Madryt: Wojna w Iranie obnaża konflikty w UE i ambicje Paryża
Na amerykańsko-izraelskie uderzenie na Iran Europa zareagowała mieszanką ostrożności, geopolitycznego realizmu i — w kilku stolicach —zapowiedziami działań. Oficjalna linia Brukseli i kluczowych państw członkowskich brzmi: deeskalacja, presja na program nuklearny Teheranu, ochrona obywateli UE. Ale widać wyraźne pęknięcia — zwłaszcza między Paryżem, który chce aktywnie bronić sojuszników w regionie, a Madrytem, który otwarcie potępia atak.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026