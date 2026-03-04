Orlen rozbuduje sieć szybkiego ładowania w Niemczech. Ponad 160 nowych punktów do 2026 roku

Grupa Orlen otworzy w Niemczech ponad 160 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja jest efektem umowy spółki Orlen Deutschland z niemiecką firmą handlową Bela.

Grupa Orlen poinformowała, że na mocy podpisanej umowy w Niemczech powstanie ponad 160 punktów szybkiego ładowania pod marką Orlen Charge. Nowe instalacje będą elementem szerszej strategii rozwoju elektromobilności na rynku niemieckim. Do końca 2030 roku Orlen planuje uruchomić łącznie 1150 punktów szybkiego ładowania w 220 lokalizacjach.

Jak podano w komunikacie, ładowarki o mocy do 400 kW zostaną zainstalowane do końca 2026 roku. Z infrastruktury będą mogli korzystać klienci m.in. przy sklepach sieci Famila oraz Markant, należących do grupy Bela. Lokalizacja punktów przy obiektach handlowych ma zwiększyć ich dostępność i wygodę użytkowania.

Orlen wskazuje, że inwestycje są odpowiedzią na dynamiczny wzrost rynku elektromobilności. Liczba samochodów elektrycznych w Europie rośnie w tempie dwucyfrowym rok do roku. – Do końca 2030 roku chcemy mieć w Niemczech 1150 punktów szybkiego ładowania, a umowa z Bela to ważny krok w realizacji tych ambitnych celów – powiedział Dyrektor Wykonawczy ds. Elektromobilności Orlen Krzysztof Kaczyński.

To druga umowa tego typu podpisana przez Orlen Deutschland. W marcu 2025 roku spółka rozpoczęła współpracę z May & Co. Holding, w ramach której do końca 2026 roku ma powstać ponad 200 punktów ładowania o mocy od 150 do 400 kW. Wszystkie stacje będą działały pod marką Orlen Charge.

Równolegle Orlen realizuje własne projekty infrastrukturalne. W miejscowości Elmshorn koło Hamburg trwa budowa pierwszego w Niemczech hubu Orlen, wyposażonego w 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. Obiekt ma zostać oddany do użytku do połowy bieżącego roku. Jednocześnie sieć Orlen Charge rozwija się także w Polsce, gdzie od listopada działają nowe huby m.in. na MOP Olsztynek Południe, w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: PAP