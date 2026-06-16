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NEWSROOM XYZ
16.06.2026 15:45

Orlen ruszył z pilotażem nowego formatu sklepu convenience

Orlen uruchomił na stacji w Warszawie nowy miejski format sklepu convenience, który łączy szybkie zakupy z rozbudowaną ofertą gastronomiczną – podał Orlen. Wybrane elementy tego konceptu mają być systematycznie rozwijane na niemal wszystkich stacjach w Polsce.

Podano, że projekt ten wspiera wdrażanie nowych formatów sprzedaży w sieci Orlen od 2027 r.

– Rozwijamy Orlen jako nowoczesną, wieloformatową sieć convenience (...). Projekt przy ul. Grzybowskiej traktujemy jako ważny etap w testowaniu rozwiązań, które w przyszłości będą wspierać dalszą transformację naszej oferty detalicznej – powiedział Marek Balawejder, wiceprezes Orlenu ds. Consumers & Products.

Jak czytamy w komunikacie, nowy koncept Stop Cafe przy ul. Grzybowskiej został zaprojektowany jako kompaktowy format miejski, łączący nowoczesny handel detaliczny z wygodą codziennych zakupów.

Opiera się na kilku kluczowych filarach: rozwiązaniach samoobsługowych, rozbudowanej strefie kawowej, szerokiej ofercie świeżych przekąsek i wypieków, wyodrębnionych strefach produktów zdrowych i funkcjonalnych oraz nowoczesnych urządzeniach sprzedażowych

– Stacja przy ul. Grzybowskiej to ważny etap w rozwoju naszego podejścia do oferty pozapaliwowej. Tworzymy przestrzeń z myślą o kliencie, który oczekuje dziś nie tylko szybkości i wygody zakupów, ale także intuicyjnego, nowoczesnego i spójnego doświadczenia. Chcemy rozwijać format convenience, który łączy atrakcyjną ofertę z rozwiązaniami odpowiadającymi na codzienne potrzeby mieszkańców miast – i właśnie w tym kierunku będziemy rozwijać sieć ORLEN – mówi Agnieszka Bobrukiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sprzedaży pozapaliwowej w ORLEN.

W lokalizacji przy ul. Grzybowskiej uruchomiono automat z kwiatami oraz ciastomat. Projekt czerpie z doświadczeń innych rynków, na których ORLEN rozwija podobne rozwiązania – m.in. pizzomaty i pralnie w Czechach oraz kwiatomaty na Słowacji.

Wybrane elementy tego konceptu mają być systematycznie rozwijane na niemal wszystkich stacjach w Polsce: strefy zdrowych wyborów zostaną wdrożone w większości lokalizacji, kwiatomaty pojawią się na około 40 stacjach, oferta kaw mrożonych na 37, a świeże wypieki – w 50–60 punktach.

Projekt na Grzybowskiej będzie realizowany w formule pilotażu do końca 2026 r. Równolegle ORLEN rozwija wybrane elementy konceptu na kolejnych stacjach – w tym rozszerzoną strefę kawową oraz ofertę świeżych przekąsek i wypieków – które będą oferowane już w okresie letnim.

Czytaj także: Orlen uruchomił w Czechach pierwszy samoobsługowy sklep przy stacji paliw

Wnętrze Stop Cafe Orlen
Na zdjęciu wnętrze Stop Cafe Orlen. Fot. Orlen
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