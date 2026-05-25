Orlen uruchamia nową instalację HVO. Będzie produkować 300 tys. ton biopaliw rocznie

Orlen uruchomił w Płocku instalację do uwodornienia olejów roślinnych – HVO. Zakład ma produkować 300 tys. ton biopaliw rocznie.

Otwarta w Płockiu instalacja HVO jest warta 800 mln zł. Ma wspierać realizację celów dekarbonizacji transportu oraz zwiększyć niezależność Orlenu od zewnętrznych dostaw biokomponentów poprzez produkcję 300 tys. ton biopaliw rocznie. Będzie przetwarzać olej rzepakowy oraz zużyte oleje spożywcze, produkując wysokiej jakości biokomponenty dla transportu drogowego.

Jej uruchomienie zwiększa potencjał produkcyjny Orlenu do ok. 700 tys. ton biopaliw rocznie. Do 2030 r. ma on wzrosnąć do 1,1 mln ton.

– Instalacja HVO realnie zwiększa bezpieczeństwo paliwowe Polski. Jej uruchomienie daje Orlenowi pełniejszą kontrolę nad kluczowym obszarem rynku biopaliw. Zwiększamy własną produkcję zaawansowanych biokomponentów, wzmacniamy efektywność kosztową i uniezależniamy się od zmienności rynku zewnętrznego – mówi prezes koncernu Ireneusz Fąfara.

Koncern przygotował również dwie instalacje Hydroodsiarczania Oleju Napędowego w Płocku do współuwodornienia olejów roślinnych, co pozwala zwiększyć ich przerób o ponad 100 tys. ton rocznie.

Orlen zapewnia też, że program przyniesie korzyści rolnikom, od których kupuje surowce o łącznej wartości 5 mld zł rocznie w celu produkcji biopaliw.

Produkcja HVO ogranicza emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 65 proc. względem paliw konwencjonalnych.