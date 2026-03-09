Orlen: weekendowe zniżki na paliwo

Od 12 marca 2026 r. na stacjach Orlen rusza promocja na paliwa dla użytkowników aplikacji Vitay. W ciągu ośmiu weekendów kierowcy będą mogli zatankować łącznie nawet 400 litrów benzyny lub oleju napędowego z rabatem do 35 groszy za litr.

Orlen ogłosił wprowadzenie czasowej promocji na paliwa na wszystkich swoich stacjach w Polsce. Akcja rozpocznie się w czwartek 12 marca 2026 r. o godz. 00:01 i potrwa do 3 maja 2026 r. do godz. 23:59. W tym czasie klienci korzystający z aplikacji Orlen Vitay będą mogli tankować paliwo po obniżonej cenie w trakcie ośmiu weekendów objętych promocją.

Rabat wyniesie do 35 groszy za litr benzyny lub oleju napędowego. Zniżka w tej wysokości będzie dostępna dla kierowców, którzy aktywują kupon w aplikacji oraz dokonają zakupów pozapaliwowych na stacji za co najmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania, bez dodatkowych zakupów, rabat wyniesie 20 groszy za litr.

Każdy uczestnik promocji będzie mógł zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa w trakcie jednego weekendu. Oznacza to, że w całym okresie trwania akcji kierowcy mogą kupić po obniżonej cenie łącznie do 400 litrów paliwa.

Promocja będzie obowiązywać w następujących terminach: 12–15 marca, 20–22 marca, 27–29 marca, 3–6 kwietnia, 10–12 kwietnia, 17–19 kwietnia, 24–26 kwietnia oraz 30 kwietnia – 3 maja. W pierwszy weekend oraz w okresach świątecznych akcja potrwa dłużej niż standardowe trzy dni.

Każdy użytkownik aplikacji Orlen Vitay będzie otrzymywał nowy kupon rabatowy na każdy weekend promocji. Kupon trzeba aktywować w aplikacji przed tankowaniem, aby skorzystać z obniżki ceny paliwa.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara poinformował, że spółka zdecydowała się na wprowadzenie promocji w związku z rosnącymi cenami ropy na światowych rynkach. Według niego wzrost notowań jest związany z wojną na Bliskim Wschodzie, a firma ograniczyła swoją marżę detaliczną, aby złagodzić wzrost cen dla kierowców.