Orlen z partnerami odkrył złoże gazu i kondensatu na Morzu Północnym

Orlen Upstream Norway wraz z partnerami odkrył nowe złoże gazu i kondensatu na Morzu Północnym – podał Orlen w komunikacie prasowym. Złoże nazwane Frida Kahlo zawiera zasoby szacowane na 7,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Koncern planuje rozpocząć ich eksploatację w pierwszej połowie 2026 r.

Jak podano, gaz ze złoża popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

– Frida Kahlo pokazuje efektywność naszej działalności na Szelfie. Przez wykorzystanie istniejącej infrastruktury nie tylko obniżamy koszty zagospodarowania nowych zasobów, ale ponadto skracamy czas potrzebny do uruchomienia wydobycia, a tym samym przyspieszamy zwrot inwestycji. W przypadku Fridy Kahlo tempo będzie wyjątkowe – złoże zacznie kontrybuować do wyniku Grupy Orlen już w kilka tygodni po odkryciu. Gaz ten popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe – powiedział Wiesław Prugar, członek zarządu Orlen ds. wydobycia.

Łączne zasoby Fridy Kahlo zostały wstępnie oszacowane na 5,3–9,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), w tym 450–810 mln m sześc. gazu. Orlen Upstream Norway posiada 24,41 proc. udziałów koncesji. Pozostałymi partnerami są Equinor (operator, 58,35 proc.) i Var Energi (17,24 proc.).

Złoża kluczowe dla realizacji strategii Orlen 2035

Jak wskazano w informacji, włączenie Frida Kahlo do produkcji pozwoli ponadto utrzymać efektywność wykorzystania infrastruktury wydobywczej obszaru Sleipner, który w 2025 r. odpowiadał za ok. 30 proc. całej produkcji Grupy Orlen w Norwegii.

– „Jest ona kluczowa dla realizacji strategii Orlen 2035, która zakłada, że do 2030 r. do Polski będzie trafiało 12 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie ze złóż krajowych i zagranicznych należących do koncernu. W przypadku gazu wydobywanego na obszarze Sleipner trafia on do terminalu w Karsto, a stamtąd przez gazociąg Europipe II i duński system przesyłowy – do gazociągu Baltic Pipe” – napisano w komunikacie.

Na obszarze Sleipner w styczniu X r. koncern odkrył złoże o nazwie Sissel, którego zasoby zostały oszacowane na 6,3–28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 0,6–2,7 mld m sześc. gazu. Orlen posiada 50 proc. udziałów w złożu.

Czytaj także: Orlen: weekendowe zniżki na paliwo

Źrodło: PAP