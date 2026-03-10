Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 11:45

Orlen z partnerami odkrył złoże gazu i kondensatu na Morzu Północnym

Orlen Upstream Norway wraz z partnerami odkrył nowe złoże gazu i kondensatu na Morzu Północnym – podał Orlen w komunikacie prasowym. Złoże nazwane Frida Kahlo zawiera zasoby szacowane na 7,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Koncern planuje rozpocząć ich eksploatację w pierwszej połowie 2026 r.

Jak podano, gaz ze złoża popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

– Frida Kahlo pokazuje efektywność naszej działalności na Szelfie. Przez wykorzystanie istniejącej infrastruktury nie tylko obniżamy koszty zagospodarowania nowych zasobów, ale ponadto skracamy czas potrzebny do uruchomienia wydobycia, a tym samym przyspieszamy zwrot inwestycji. W przypadku Fridy Kahlo tempo będzie wyjątkowe – złoże zacznie kontrybuować do wyniku Grupy Orlen już w kilka tygodni po odkryciu. Gaz ten popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe – powiedział Wiesław Prugar, członek zarządu Orlen ds. wydobycia.

Łączne zasoby Fridy Kahlo zostały wstępnie oszacowane na 5,3–9,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), w tym 450–810 mln m sześc. gazu. Orlen Upstream Norway posiada 24,41 proc. udziałów koncesji. Pozostałymi partnerami są Equinor (operator, 58,35 proc.) i Var Energi (17,24 proc.).

Złoża kluczowe dla realizacji strategii Orlen 2035

Jak wskazano w informacji, włączenie Frida Kahlo do produkcji pozwoli ponadto utrzymać efektywność wykorzystania infrastruktury wydobywczej obszaru Sleipner, który w 2025 r. odpowiadał za ok. 30 proc. całej produkcji Grupy Orlen w Norwegii.

– „Jest ona kluczowa dla realizacji strategii Orlen 2035, która zakłada, że do 2030 r. do Polski będzie trafiało 12 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie ze złóż krajowych i zagranicznych należących do koncernu. W przypadku gazu wydobywanego na obszarze Sleipner trafia on do terminalu w Karsto, a stamtąd przez gazociąg Europipe II i duński system przesyłowy – do gazociągu Baltic Pipe” – napisano w komunikacie.

Na obszarze Sleipner w styczniu X r. koncern odkrył złoże o nazwie Sissel, którego zasoby zostały oszacowane na 6,3–28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 0,6–2,7 mld m sześc. gazu. Orlen posiada 50 proc. udziałów w złożu.

Czytaj także: Orlen: weekendowe zniżki na paliwo

Źrodło: PAP

Platforma na Morzu Północnym
Fot. Øyvind Gravås and Bo B. Randulff/ Equinor/mat. pras. Orlen
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026