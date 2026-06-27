Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.06.2026
NEWSROOM XYZ
27.06.2026 11:01

Orlen zmienia ceny hurtowe paliw. Benzyna tańsza, diesel droższy

W sobotę Orlen zmienił ceny hurtowe paliw. Oba rodzaje benzyny potaniały, podczas gdy diesel zdrożał.

Według nowego cennika m sześc. benzyny 95 kosztuje 5 256 zł, o 15 zł mniej. Benzyna 98 potaniała o 20 zł do 5 881 zł. Z kolei diesel podrożał o 13 zł do 5 427 zł za m sześc.

Wcześniej, w piątek, Orlen podniósł ceny hurtowe wszystkich paliw. „95-tka” podrożała o 66 zł, „98-ka” o 42 zł, a diesel – o 44 zł.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że ze względu na wstępny pokój na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu „Ceny Paliwa Niżej”. Obniżka akcyzy przestała obowiązywać 16 czerwca, a obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca.

Polecamy: Reflex: zakończenie programu CPN oznaczać będzie skokowy wzrost cen paliw

Tymczasem ceny ropy spadły niemal do poziomów sprzed wojny. Europejski benchmark Brent zniżkował w piątek o 4 proc. do 72 dolarów za baryłkę, podczas gdy 27 lutego, na dzień przed wybuchem konfliktu, kosztował około 71 dolarów. Baryłka amerykańskiej West Texas Intermediate potaniała o 3,5 proc. do 69,42 dolarów, podczas gdy przed wojną kosztowała 67 dolarów.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek
Siedzibę Orlenu
W sobotę Orlen zmienił ceny hurtowe paliw. Oba rodzaje benzyny potaniały, podczas gdy diesel zdrożał.
Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Fala upałów to test dla energetyki. Im dłużej potrwa, tym będzie trudniej
Przez Polskę przechodzi fala ekstremalnych upałów. Zapotrzebowanie na prąd w takich dniach mocno rośnie, ale istotnie zwiększa się też ryzyko awarii systemu energetycznego. Operator sieci przesyłowej…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Praca dla nieletnich w wakacje? Jeden błąd może słono kosztować pracodawcę
Okres wakacyjny to dodatkowe miejsca pracy, których często nie widać w oficjalnych statystykach. Najmłodsi pracownicy, którzy chcą dorobić w przerwie od nauki, niejednokrotnie świadczą pracę bez…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Kończy się etap eksperymentów z AI bez jasnych zasad”. AI Act opanuje sztuczną inteligencję?
Konsultowanie umów z chatbotem, sortowanie CV przez sztuczną inteligencję i bezrefleksyjne przetwarzanie przez publiczne aplikacje służbowych danych to już przeszłość. AI Act, pierwsza na świecie…
25.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Producenci AGD chcą wyrównania szans. Proszą o pięć rzeczy. „Nie chodzi o subsydia”
Europejska branża AGD walczy w Brukseli o swoją przyszłość. Europosłowie podpisali pięciopunktowe memorandum. Stojący za inicjatywą europoseł Dariusz Joński jeszcze w czerwcu chce spotkać się w tej…
26.06.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
57 zgonów na SOR Szpitala Południowego. Czy to dużo? Co mówią dane (FACT-CHECKING)
W całym 2025 roku w 34 szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie mazowieckim odnotowano 891 362 przyjęć pacjentów i 2021 zgonów, z czego 57 na SOR Szpitala Południowego.
26.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Monopol Orlenu w imporcie gazu przełamany. Nowy terminal LNG zrobi rewolucję
Dostęp do drugiego pływającego terminala na gaz skroplony poza Orlenem zakontraktowały także Polska Grupa Energetyczna, Enea i prywatny Unimot. W kolejce są kolejni chętni. Oznacza to rewolucję na…
24.06.2026