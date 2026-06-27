Orlen zmienia ceny hurtowe paliw. Benzyna tańsza, diesel droższy

W sobotę Orlen zmienił ceny hurtowe paliw. Oba rodzaje benzyny potaniały, podczas gdy diesel zdrożał.

Według nowego cennika m sześc. benzyny 95 kosztuje 5 256 zł, o 15 zł mniej. Benzyna 98 potaniała o 20 zł do 5 881 zł. Z kolei diesel podrożał o 13 zł do 5 427 zł za m sześc.

Wcześniej, w piątek, Orlen podniósł ceny hurtowe wszystkich paliw. „95-tka” podrożała o 66 zł, „98-ka” o 42 zł, a diesel – o 44 zł.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że ze względu na wstępny pokój na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu „Ceny Paliwa Niżej”. Obniżka akcyzy przestała obowiązywać 16 czerwca, a obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca.

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Tymczasem ceny ropy spadły niemal do poziomów sprzed wojny. Europejski benchmark Brent zniżkował w piątek o 4 proc. do 72 dolarów za baryłkę, podczas gdy 27 lutego, na dzień przed wybuchem konfliktu, kosztował około 71 dolarów. Baryłka amerykańskiej West Texas Intermediate potaniała o 3,5 proc. do 69,42 dolarów, podczas gdy przed wojną kosztowała 67 dolarów.

Źródło: PAP, XYZ