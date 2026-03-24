24.03.2026 15:40

Rząd omawia scenariusze dotyczące cen paliw. Minister finansów podał, która opcja jest najbardziej prawdopodobna

W czasie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów były omawiane scenariusze związane z cenami paliw w Polsce. Ewentualne decyzje w tej sprawie będą podejmowane w najbliższych dniach, w zależności od przebiegu konfliktu na Bliskim Wschodzie – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej.

– W czasie posiedzenia Rady Ministrów były też omawiane scenariusze związane z cenami paliw. Te scenariusze są bardzo precyzyjnie analizowane. W zależności od tego, jak sytuacja na rynkach paliw będzie się rozwijać – bo jest oczywiście bardzo zmienna, widzimy, jak zmieniają się ceny baryłki ropy naftowej na rynkach światowych, nie wiemy też, jakie będą kolejne decyzje związane z trwającą wojną w Iranie – po tych szczegółowych analizach ministrowie będą w najbliższych dniach podejmować odpowiednie decyzje – powiedział Szłapka.

Domański: rząd nie prowadzi prac nad podatkiem od nadmiarowych zysków

Równolegle minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że rząd nie prowadzi obecnie prac nad wprowadzeniem podatku windfall tax w związku z rosnącymi cenami paliw. Windfall tax – podatek od nadmiarowych zysków – to obciążenie finansowe nakładane na firmy, które osiągnęły wyjątkowo wysokie, nieoczekiwane zyski w wyniku trudnych do przewidzenia, jednorazowych zdarzeń.

W poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podawał, że rząd analizuje w związku z cenami paliw kwestie akcyzy i podatku VAT, a także dyskutuje o ustawie o nadmiarowych zyskach. We wtorek minister Domański zaprzeczył, by trwały prace nad wprowadzeniem tego podatku. Minister rozmawiał z polskimi dziennikarzami na konferencji CEE Capital Markets Conference w Londynie.

– Nie prowadzimy prac nad wprowadzeniem windfall tax. Widzimy, że od poniedziałku ceny ropy spadły. Będziemy podejmowali działania adekwatne do sytuacji – powiedział we wtorek minister finansów i gospodarki.

Pytany o to, czy jest konkretny poziom cen paliw na stacjach, który zmotywowałby rząd do podjęcia działań, Domański wskazał:

– Staram się patrzeć na ceny paliw na wielu stacjach, a nie zwracać uwagę na jednorazowe, wysokie odczyty. Jeżeli trzeba będzie działać, to najbardziej prawdopodobna jest czasowa obniżka stawki VAT. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać – obniżka o ile i kiedy, jeśli w ogóle (...). Nie podjęliśmy decyzji, czy to zrobimy – wskazał Domański.

– Nie ma jakiegoś konkretnego poziomu ceny paliwa (...). Na razie patrzymy na sytuację z nadzieją, że konflikt się zakończy – dodał minister.

Pytany o tym, jak zapobiec tzw. turystyce paliwowej w przypadku wprowadzenia przez Polskę obniżki VAT na paliwo, Domański wskazał, że nie toczą się jeszcze prace nad koordynacją z innymi krajami regionu w tej kwestii. Podkreślił, że „priorytetem musi być niedopuszczenie do tego, żeby na stacjach zabrakło paliwa”. Jak ocenił, poprzedni rząd doprowadził w 2022 r. do tego, że „paliwa na stacjach zwyczajnie zabrakło".

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano.

Na zdjęciu: Andrzej Domański, minister finansów
Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od nadmiernych zysków w związku ze wzrostem cen paliw – powiedział we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Fot. PAP/Leszek Szymański
