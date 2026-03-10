Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 07:14

Orły rozdane. „Dom dobry" Smarzowskiego wybrany najlepszym filmem

„Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego zdobył pięć Polskich Nagród Filmowych Orły 2026, w tym dla najlepszego filmu, najlepszej głównej roli kobiecej, najlepszej głównej roli męskiej, muzyce oraz reżyserii. Twórca odbierając statuetki podziękował kobietom, które powierzyły mu swoje historie.

– Samemu można namalować obraz, napisać wiersz albo np. pomodlić się o rozdział Kościoła od państwa. Film jest pracą zbiorową. Chciałem podziękować wszystkim kobietom, które mi zaufały i podzieliły się kawałkiem swojego życia. Tak powstał scenariusz. Chciałem podziękować aktorom – Agacie (Turkot – red.), Tomkowi (Schuchardtowi – red.), wszystkim aktorom, ekipie, z którą miałem przyjemność pracować (...), koproducentom, dystrybutorowi, mojej żonie za to, że jest – powiedział Smarzowski.

Wyniki „Domu dobrego” był najlepszym na tegorocznym festiwalu. Dwie statuetki, jedną za scenariusz, a drugą jako nagrodę publiczności, odebrał Piotr Domalewski, reżyser „Ministrantów”.

Orły za najlepszy występ drugoplanowy otrzymała Karolina Rzepa za występ w filmie „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” oraz Andrzej Konopka za rolę w „LARP. Miłość, trolle i inne questy”. Nagroda w kategorii odkrycie roku trafiła do Emi Buchwald, twórczyni „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Tymczasem laureatem Orła za najlepsze zdjęcia został Tomasz Naumiuk („Franz Kafka”).

W kategorii dźwięk zwyciężyli Marcin Matlak, Marcin Kasiński i Filip Krzemień („Chopin, Chopin!”). Charakteryzacja do tego filmu zapewniła statuetkę Dariuszowi Krysiakowi, kostiumy - Magdalenie Biedrzyckiej i Justynie Stolarz, a scenografia - Katarzynie Sobańskiej i Marcelowi Sławińskiemu.

Za montaż dokumentu „Pociągi” nagrodzono Rafała Listopada. Obraz w reż. Macieja Drygasa zwyciężył w kategorii najlepszy dokument. Najlepszym filmem europejskim został „Sirat” Olivera Laxe’a , a najlepszym serialem fabularnym – „Heweliusz” Jana Holoubka.

Orła za osiągnięcia życia odebrała Krystyna Janda – jedna z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorek, reżyserka, szefowa i współzałożycielka Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, która prowadzi w Warszawie Teatr Polonia i Och-Teatr. Zagrała w ponad 60 filmach. 

Źródło: XYZ/PAP

Laureaci 28. gali Polskich Nagród Filmowych Orły 2026 r.
Pamiątkowe zdjęcie lauretaów na zakończenie 28. Gali Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2026 r. Po tegoroczne wyróżnienia sięgnęli m.in. Wojciech Smarzowski, Emi Buchwald i Piotr Domalewski. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026