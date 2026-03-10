Orły rozdane. „Dom dobry" Smarzowskiego wybrany najlepszym filmem

„Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego zdobył pięć Polskich Nagród Filmowych Orły 2026, w tym dla najlepszego filmu, najlepszej głównej roli kobiecej, najlepszej głównej roli męskiej, muzyce oraz reżyserii. Twórca odbierając statuetki podziękował kobietom, które powierzyły mu swoje historie.

– Samemu można namalować obraz, napisać wiersz albo np. pomodlić się o rozdział Kościoła od państwa. Film jest pracą zbiorową. Chciałem podziękować wszystkim kobietom, które mi zaufały i podzieliły się kawałkiem swojego życia. Tak powstał scenariusz. Chciałem podziękować aktorom – Agacie (Turkot – red.), Tomkowi (Schuchardtowi – red.), wszystkim aktorom, ekipie, z którą miałem przyjemność pracować (...), koproducentom, dystrybutorowi, mojej żonie za to, że jest – powiedział Smarzowski.

Wyniki „Domu dobrego” był najlepszym na tegorocznym festiwalu. Dwie statuetki, jedną za scenariusz, a drugą jako nagrodę publiczności, odebrał Piotr Domalewski, reżyser „Ministrantów”.

Orły za najlepszy występ drugoplanowy otrzymała Karolina Rzepa za występ w filmie „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” oraz Andrzej Konopka za rolę w „LARP. Miłość, trolle i inne questy”. Nagroda w kategorii odkrycie roku trafiła do Emi Buchwald, twórczyni „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Tymczasem laureatem Orła za najlepsze zdjęcia został Tomasz Naumiuk („Franz Kafka”).

W kategorii dźwięk zwyciężyli Marcin Matlak, Marcin Kasiński i Filip Krzemień („Chopin, Chopin!”). Charakteryzacja do tego filmu zapewniła statuetkę Dariuszowi Krysiakowi, kostiumy - Magdalenie Biedrzyckiej i Justynie Stolarz, a scenografia - Katarzynie Sobańskiej i Marcelowi Sławińskiemu.

Za montaż dokumentu „Pociągi” nagrodzono Rafała Listopada. Obraz w reż. Macieja Drygasa zwyciężył w kategorii najlepszy dokument. Najlepszym filmem europejskim został „Sirat” Olivera Laxe’a , a najlepszym serialem fabularnym – „Heweliusz” Jana Holoubka.

Orła za osiągnięcia życia odebrała Krystyna Janda – jedna z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorek, reżyserka, szefowa i współzałożycielka Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, która prowadzi w Warszawie Teatr Polonia i Och-Teatr. Zagrała w ponad 60 filmach.

Źródło: XYZ/PAP