Oskar Pietuszewski powołany do kadry. Jan Urban ogłosił kadrę na baraże z Albanią

Oskar Pietuszewski po raz pierwszy został powołany do reprezentacji Polski. 17-letni piłkarz FC Porto znalazł się w kadrze, którą Jan Urban wybrał na baraże o awans do mundialu z Albanią.

Oskar Pietuszewski jest ostatnio jednym z najbardziej obiecujących młodych polskich piłkarzy. W kadrze znajdzie się razem z kolegami z FC Porto – Janem Bednarkiem i Jakubem Moderem. Do gry wraca także Jakub Moder, który ostatni raz, przez kontuzję, wystąpił w reprezentacji w czerwcowym meczu z Finlandią.

W reprezentacji Polski zabraknie za to kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Nicola Zalewski, choć został powołany, nie będzie mógł grać, bo pauzuje za kartki.

Jeśli Polska wygra z Albanią w czwartkowym meczu, to na wyjeździe zmierzy się ze zwycięzcą meczu Ukrainy ze Szwecją. W razie dwóch zwycięstw Polska zagra na mundialu w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Mundial 2026 zostanie rozegrany od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Oto lista powołanych piłkarzy

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Mateusz Kochalski (Qarabag FK)

Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Bartosz Bereszyński (Palermo FC)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam)

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Filip Rózga (Sturm Graz)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Broendby IF)

Sebastian Szymański (Stade Rennais FC)

Nicola Zalewski (Atalanta BC)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)