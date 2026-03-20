20.03.2026 16:23

Oskar Pietuszewski powołany do kadry. Jan Urban ogłosił kadrę na baraże z Albanią

Oskar Pietuszewski po raz pierwszy został powołany do reprezentacji Polski. 17-letni piłkarz FC Porto znalazł się w kadrze, którą Jan Urban wybrał na baraże o awans do mundialu z Albanią.

Oskar Pietuszewski jest ostatnio jednym z najbardziej obiecujących młodych polskich piłkarzy. W kadrze znajdzie się razem z kolegami z FC Porto – Janem Bednarkiem i Jakubem Moderem. Do gry wraca także Jakub Moder, który ostatni raz, przez kontuzję, wystąpił w reprezentacji w czerwcowym meczu z Finlandią.

W reprezentacji Polski zabraknie za to kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Nicola Zalewski, choć został powołany, nie będzie mógł grać, bo pauzuje za kartki.

Jeśli Polska wygra z Albanią w czwartkowym meczu, to na wyjeździe zmierzy się ze zwycięzcą meczu Ukrainy ze Szwecją. W razie dwóch zwycięstw Polska zagra na mundialu w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Mundial 2026 zostanie rozegrany od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Oto lista powołanych piłkarzy

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Mateusz Kochalski (Qarabag FK)

Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Bartosz Bereszyński (Palermo FC)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam)

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Filip Rózga (Sturm Graz)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Broendby IF)

Sebastian Szymański (Stade Rennais FC)

Nicola Zalewski (Atalanta BC)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)

Lewandowski kapitanem, powrót Grosickiego. Urban ogłosił powołania
Jan Urban
Jan Urban podał nazwiska piłkarzy powołanych na baraże z Albanią. Fot. Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
11 lokali i plany dalszej ekspansji. Pita Bros chce zbudować sieć greckiego street foodu
Zaczęli od próbnej sekcji w menu w restauracji ich ojca, potem sprzedawali wyłącznie przez aplikacje, a dziś mają 11 lokali stacjonarnych z greckim street foodem i myślą o kolejnych. Twórcy Pita Bros., czyli bracia Vafidisowie, uważają, że w Polsce wciąż brakuje takich smaków.
20.03.2026
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Prezes PFR: będziemy sprzedawać spółki i pozyskiwać kapitał z zewnątrz. „Każda złotówka ma mobilizować drugą" (WYWIAD)
Polski Fundusz Rozwoju przygotowuje się do sprzedaży niektórych z 50 spółek w portfelu i chce mocniej sięgnąć po kapitał zewnętrzny – zapowiada jego prezes Piotr Matczuk w rozmowie z XYZ. Instytucja ma pełnić rolę „koordynatora przepływu kapitału” i – jak podkreśla – każda zainwestowana złotówka ma uruchamiać kolejne z rynku. W planach są też nowe projekty i współpraca z sektorem finansowym w Innovate Poland.
20.03.2026
Miały być tanie pizze, skończyło się cyberatakiem. Spryt w walce z polskim biznesem
Osiem pudełek z pizzą przecenioną o 30 proc. kontra warszawska korporacja. Cyberprzestępcy sforsowali zabezpieczenia firmy, wpinając zakażony pendrive. Spryt pokonuje nawet najlepsze formy obrony. A będzie coraz gorzej.
18.03.2026
ETS-sretees i OZE-sroze, czyli polityczna burza wokół cen prądu
W Polsce rozgorzała dyskusja na temat przyszłości unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla (EU ETS), który wpływa m.in. na ceny prądu. Jedni chcą całkowitego wyjścia z systemu, inni apelują o jego modyfikację. W tej politycznej burzy wszyscy zgadzają się jednak, że działający od dwóch dekad mechanizm wymaga zmian. – ETS-sretees i OZE-sroze to dzisiejszy język opozycji. Dbanie o polskie interesy wymaga czegoś więcej – stwierdził premier Donald Tusk tuż przed czwartkowym unijnym szczytem.
18.03.2026
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026