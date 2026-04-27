Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.04.2026
NEWSROOM XYZ
27.04.2026 16:03

PAIH chce ściągnąć do kraju młode talenty. Rusza program stypendialny Poland. Business Adventure

Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce ściągnąć do kraju młodych, utalentowanych Polaków, którzy wychowali się za granicą. Dlatego uruchamia drugą edycję programu stypendiów – Poland. Business Adventure.

Przedsiębiorcy, jak tłumaczy Agencja, nie poniosą żadnych kosztów, a mogą tylko zyskać. Mają bowiem szanse na rozwój międzynarodowych kontaktów i na pozyskanie przyszłych, dobrych pracowników. Pensje stażystom wypłacone będą zaś z budżetu projektu.

Staże odbędą się w trzech terminach – czerwiec–sierpień, lipiec–wrzesień, sierpień–październik, wrzesień–listopad.

Program realizowany jest przez MSZ i PAIH. Umożliwia on młodym ludziom w wieku 21–35 lat, którzy wychowali się poza Polską i są polskiego pochodzenia, poznanie naszego kraju. Chodzi nie tylko o wymiar gospodarczy, ale także o poznanie polskiej kultury i krajobrazu.

Pilotażowa odsłona ruszyła w 2025. Wzięło w niej udział 74 młodych ludzi. 90 proc. zadeklarowało chęć pracy w Polsce, a 9 osób zatrudniło się w polskich firmach.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Działa zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wspiera zarówno napływ inwestycji zagranicznych, jak i wzmacnia rozpoznawalność polskich marek poza granicami kraju.

Agencja inwestycji miała rekordowy rok. PAIH przyciągnął projekty za ponad 4 mld euro
Młodzi ludzie w pracy
Rusza program stypendialny, przeznaczony dla młodych Polaków, wychowanych poza krajem. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Nie tylko Łatwogang. Tak zbiórki organizują streamerzy we Francji
Łatwogang pokazał, że emocje i medialny sukces mierzy się liczbą widzów na żywo. ZEvent we Francji stał się czymś więcej niż tylko maratonem streamingowym. To spektakl hojności, który co roku…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Masłowska znalazła nowe zajęcie, czyli wystawa w Bunkrze Sztuki
Mówienie, że pisarka poszła w świat sztuki jest tyleż prawdą, ile clickbaitowym nadużyciem. Bo oczywiście została kuratorką nowej wystawy w krakowskim Bunkrze Sztuki, ale z gratulacjami na nową drogę…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rafał Brzoska: Partnerskie relacje polityki i biznesu są fundamentem rozwoju gospodarczego
Rafał Brzoska o rozmowie z Macronem, deregulacji i relacjach biznes–polityka. Cztery kluczowe cytaty i wnioski dla polskiej gospodarki.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mniej ekologii, więcej ekonomii. Jak przekonać Polaków do odnawialnych źródeł energii
Większość Polaków uważa, że zmiany klimatu są zagrożeniem i trzeba dokonywać transformacji energetycznej. Jednocześnie boimy się odchodzić od węgla. Tymczasem inwestycja w odnawialne źródła energii…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Banki ciągną parkiet w dół. Notowania GPW z 24 kwietnia 2026 r.
GPW kończy tydzień na minusach. Parkiet w dół ciągną banki, a analitycy ostrzegają, że przez konflikt na Bliskim Wschodzie rośnie prawdopodobieństwo dalszych spadków.
24.04.2026