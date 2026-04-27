PAIH chce ściągnąć do kraju młode talenty. Rusza program stypendialny Poland. Business Adventure

Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce ściągnąć do kraju młodych, utalentowanych Polaków, którzy wychowali się za granicą. Dlatego uruchamia drugą edycję programu stypendiów – Poland. Business Adventure.

Przedsiębiorcy, jak tłumaczy Agencja, nie poniosą żadnych kosztów, a mogą tylko zyskać. Mają bowiem szanse na rozwój międzynarodowych kontaktów i na pozyskanie przyszłych, dobrych pracowników. Pensje stażystom wypłacone będą zaś z budżetu projektu.

Staże odbędą się w trzech terminach – czerwiec–sierpień, lipiec–wrzesień, sierpień–październik, wrzesień–listopad.

Program realizowany jest przez MSZ i PAIH. Umożliwia on młodym ludziom w wieku 21–35 lat, którzy wychowali się poza Polską i są polskiego pochodzenia, poznanie naszego kraju. Chodzi nie tylko o wymiar gospodarczy, ale także o poznanie polskiej kultury i krajobrazu.

Pilotażowa odsłona ruszyła w 2025. Wzięło w niej udział 74 młodych ludzi. 90 proc. zadeklarowało chęć pracy w Polsce, a 9 osób zatrudniło się w polskich firmach.

