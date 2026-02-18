PAN otwiera Astrocent. To pierwszy taki instytut w regionie

Prezes Polskiej Akademii Nauk zdecydował o utworzeniu Instytutu Astrocent. To pierwsza placówka w Europie Środkowo-Wschodniej, która będzie w pełni skupiona na astrofizyce cząstek. Wesprze badania tzw. ukrytego wszechświata.

Międzynarodowy Instytut Astrofizyki Cząstek PAN, potocznie znany jako Astrocent, będzie prowadził badania nad astrofizyką cząstek. Ma wspierać polskie badania tzw. ukrytego wszechświata (np. ciemnej materii i fal grawitacyjnych), ale też opracowywać nowe technologie, które znajdą zastosowanie w gospodarce.

Instytut powstaje dzięki wydzieleniu Centrum Naukowo-Technologicznego Astrofizyki Cząstek. Przedsięwzięcie umożliwiło finansowanie o łącznej wartości 30 mln euro. Połowę kwoty zapewnił program Horizon Europe Teaming for Excellence, 8 mln euro trafiło z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a pozostałe 7 mln – z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Jestem przekonany, że nasze wynalazki i technologie znajdą realne zastosowanie i będą cennym wkładem w rozwój nowoczesnej gospodarki – mówi prof. Leszek Roszkowski, dyrektor instytutu.

