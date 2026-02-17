Państwa UE zatwierdziły polski plan w ramach SAFE

Państwa UE zatwierdziły polski plan inwestycyjny SAFE w ramach programu pożyczek obronnościowych. Warszawa ma łącznie otrzymać 43,7 mld euro w ramach niskooprocentowanego kredytu zaciąganego przez UE.

Decyzja, która zaakceptowała łącznie 139 projektów, kończy proces zatwierdzania polskiego planu przez Unię Europejską. Dziś Wspólnota zaakceptowała także harmonogramy Estonii, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Słowacji i Finlandii.

Program SAFE – pożyczki obronne UE przewiduje ponad 150 mld euro wsparcia w postaci tanich kredytów na zakup sprzętu wojskowego. Program stawia na zakupy w europejskich fabrykach, by zmniejszyć uzależnienie UE od USA. Polska zapowiada, że większość pieniędzy trafi do rodzimych zakładów zbrojeniowych.

Sejm przyjął ostatnio ustawę ws. programu SAFE. Przeciw głosowały PiS i Konfederacja. Prezydent nie zdecydował jeszcze, czy podpisze ustawę.