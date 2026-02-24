Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 07:07

Paramount podwyższył ofertę i pozostaje w grze o Warner Bros.

Koncern Paramount Skydance Corp. podwyższył ofertę kupna Warner Bros. Discovery (WBD), przedłużając walkę o jedno z kultowych studiów Hollywood – poinformowała w poniedziałek agencja Bloomberga, powołując się na osoby zaznajomione z tą sprawą.

Nowa oferta udoskonala propozycję przedstawioną przez Paramount akcjonariuszom Warner Bros. 8 grudnia. Wówczas zaoferowano 30 dolarów za akcję. Według Reutersa WBD oczekiwał, że Paramount zaproponuje cenę powyżej 31 dolarów za akcję. Na razie nie ma informacji na temat szczegółów nowej propozycji.

Warner odrzucił wcześniej wartą 108 mld dolarów ofertę tej firmy na rzecz Netflixa, który zamierza kupić jedynie serwis streamingowy i studia za 83 mld dolarów.

WBD dał jednak Paramount Skydance szansę na przebicie propozycji Netflixa i siedem dni na rozmowy oraz przedstawienie ostatecznych warunków transakcji. Termin ten upływa w poniedziałek.

Jeśli zarząd Warner Bros. uzna nową ofertę Paramount za lepszą od obecnej umowy, Netflix będzie miał cztery dni na ustosunkowanie się do niej.

Paramount chce nabyć całość WBD, podczas gdy Netflix oferuje kupno tylko części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za platformy streamingowe i studia filmowe, bez posiadanych przez WBD kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, MTV, TNT i polski TVN. Cena oferowana przez Netflix to 27,75 dolarów za akcję.

Źródło: PAP

Tradycyjne logo Paramount z dodaną nazwą Skydance na wieży ciśnień w Paramount Studios
Na zdjęciu tradycyjne logo Paramount z dodaną nazwą Skydance na wieży ciśnień w Paramount Studios. Los Angeles (Kalifornia, USA), grudzień 2025 r. Fot. Mario Tama/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Patronat medialny
Cztery lata, które zadecydują o losie Zachodu (WYWIAD)
Do 2029 r. okaże się, czy liberalna demokracja przetrwa, czy też ustąpi miejsca autorytaryzmom i populistom. Mówca Impact’26, Timothy Garton Ash rozmawia ze Sławomirem Sierakowskim o końcu epoki powojennej, wojnie hybrydowej Rosji z Europą i o tym, że liberalizm – choć wielokrotnie uznawany za martwy – wciąż może się odradzać.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay wytypował 50 rynków z największym potencjałem do oferowania swoich usług. Buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026