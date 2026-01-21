Parlament Europejski poparł 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy

Parlament Europejski poparł w środowym głosowaniu udzielenie przez Unię Europejską Ukrainie pożyczki o wartości 90 mld euro. Procedurę zatwierdzono 499 głosami za, przy 135 przeciw i 24 wstrzymujących się.

Pożyczka została uzgodniona na szczycie UE w Brukseli 18 grudnia 2025 r. Ponieważ Czechy, Węgry i Słowacja zrezygnowały z poparcia pożyczki, umowa została zawarta w ramach procedury wzmocnionej współpracy – mechanizmu umożliwiającego zainteresowanym państwom członkowskim UE współpracę w określonych obszarach. Zgodnie z traktatami procedura wzmocnionej współpracy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego.

We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego podjęli decyzję o trybie pilnym prac nad pożyczką i towarzyszącymi jej wnioskami. Muszą one teraz zostać uzgodnione przez Parlament i Radę UE w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

W styczniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała, by 60 mld euro z kwoty 90 mld euro trafiło na wsparcie wojskowe, a 30 mld euro – na cele budżetowe oraz reformy.

Fundusze na cele militarne będą przeznaczone na zakup sprzętu głównie z Ukrainy i z Unii Europejskiej.

– Jeśli nie będzie można kupić potrzebnego sprzętu w tym regionie, (...) czasami może zaistnieć potrzeba zakupów sprzętu spoza Unii Europejskiej i spoza regionu – powiedziała wtedy von der Leyen.

Oznacza to więc ograniczenie możliwości kupowania amerykańskiego sprzętu, które obowiązuje również w przypadku programu dofinansowania zakupów obronnych w krajach członkowskich SAFE.

Zamrożone rosyjskie aktywa gwarancją, że Ukraina spłaci pożyczkę

Przewodnicząca KE zaznaczyła też, że propozycja Komisji dotycząca wykorzystania aktywów rosyjskiego banku centralnego zamrożonych na terytorium UE pozostaje na stole.

– Powinno to stanowić dla Rosji dobitne przypomnienie, że zastrzegamy sobie prawo do korzystania z jej unieruchomionych aktywów – powiedziała von der Leyen.

Pożyczka zostanie zaciągnięta na rynkach kapitałowych przez KE i będzie zabezpieczona unijnym budżetem. Ukraina spłaci ją, gdy uzyska reparacje od Rosji. Do tego czasu – zgodnie z postanowieniami szczytu unijnego – rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone.

Komisarz UE ds. finansowych Valdis Dombrovskis, pytany wcześniej o to, czy UE zdąży wziąć pożyczkę przed kwietniem, kiedy Ukraina zostanie bez pieniędzy, odpowiedział, że liczy na zakończenie prac legislacyjnych na początku marca.

– Równolegle współpracujemy z innymi partnerami międzynarodowymi, którzy zapewniają Ukrainie wsparcie finansowe. Chcemy, aby wpłacili oni swoje składki już w pierwszym kwartale tego roku, aby pokryć lukę w finansowaniu, (...) i mogę powiedzieć, że te prace również postępują całkiem pomyślnie – przekazał Dombrovskis.

Źródło: PAP