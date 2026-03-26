26.03.2026 12:31

Parlament Europejski poparł umowę handlową UE–USA

Europarlamentarzyści zagłosowali w czwartek za przyjęciem umowy handlowej UE–USA. Dokument reguluje wzajemne cła. To jednak nie koniec głosowań.

Przyjęta przez Parlament Europejski umowa to owoc porozumienia między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Osiągnęli je w lipcu 2025 r. w szkockim Turnberry.

Umowa przewiduje zmniejszenie ceł na europejskie towary przemysłowe sprowadzane do USA z 27,5 proc. do 15 proc. w zamian za obniżenie ceł na niektóre produkty rolne sprowadzane z USA, z wyłączeniem tzw. produktów wrażliwych.

Negocjacje rozpoczęły się w jeszcze marcu 2025 r., gdy Waszyngton ogłosił pierwsze cła na europejski import. Choć szefowa KE i amerykański prezydent zawarli porozumienie, to po roszczeniach Donalda Trumpa wobec Grenlandii i groźbach celnych pod adresem europejskich państw komisja handlu międzynarodowego PE zawiesiła na początku 2026 r. prace nad dokumentem. Prezydent USA wycofał się jednak ze swoich żądań, a decyzja o wznowieniu prac zapadła w ubiegłym tygodniu, 17 marca.

Teraz dokument trafi pod obrady na forum Rady Unii Europejskiej. Tam państwa członkowskie zdecydują o ostatecznym kształcie przepisów.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu flagi członków UE przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
